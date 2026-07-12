Musik Suki Waterhouse schrieb ‚Weirdo‘ über Robert Pattinson

Robert Pattinson and and Suki Waterhouse at "The Drama" Los Angeles Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.07.2026, 12:00 Uhr

Die Sängerin verrät, dass der Track auf ihrem neuen Album von ihrem Partner handelt.

Suki Waterhouse hat den Song ‚Weirdo‘ über ihre Beziehung zu Robert Pattinson geschrieben.

Die Sängerin und Schauspielerin hat mit dem ‚Twilight‘-Star, mit dem sie seit 2018 zusammen ist, eine zweijährige Tochter. Suki verriet, dass der letzte Song ihres neuen Albums ‚Loveland‘ davon handelt, wie sehr sie ihren Partner vermisst, wenn sie voneinander getrennt sind. Im Gespräch mit ‚Rolling Stone Studio‘ sagte sie: „Seit ich meine Tochter habe, befinden wir uns beide in diesem Wirbelsturm, und er dreht viele Filme. Das bedeutet, dass wir nicht immer zusammen sein können, und damit tue ich mich schwer und muss lernen, damit umzugehen.“

Der Song gebe ihr Sicherheit. „Er vermittelt das Gefühl, dass wir wissen, dass wir wieder zusammen sein werden. Wir können beide unser eigenes Ding machen und voneinander getrennt sein, und wir sind stark genug dafür – wir haben diese Verbindung zwischen uns“, schilderte das Model. Suki sprach außerdem darüber, wie die Elternschaft und ihre Beziehung zu Robert sie verändert haben. „Für mich fühlte es sich so an, als hätte ich zum ersten Mal wirklich gewusst: Ich bin wieder verliebt. Ich kann all diese Dinge gleichzeitig sein – und das bin ich auch“, erklärte sie. Die 34-Jährige habe erkannt, dass sie keine Angst mehr haben muss. Die Mutterschaft habe ihr außerdem „mehr Liebe“ gegeben. „Es hat mir tatsächlich geholfen, mein eigenes Glück besser zu verstehen“, erklärte sie.

Für den Song ‚Morals‘ arbeitete Suki mit Fleetwood-Mac-Schlagzeuger Mick Fleetwood zusammen. Die Zusammenarbeit fühlte sich für die Musikerin sehr bedeutsam an, nachdem sie in ‚Daisy Jones The Six‘ mitgespielt hatte – einer Serie, die lose von der Kult-Band inspiriert ist. Im Gegenzug fragte Mick sie, ob sie an einem Song für sein Album mitwirken wolle. Suki verriet jedoch, dass die beiden sich bislang noch nie persönlich getroffen haben. „Es war so nach dem Motto: ‚Du spielst Schlagzeug auf meiner Platte, ich mache einen Song für deine Platte.‘ Er hat tatsächlich seinen Produzenten nach New York geschickt, und wir haben dort auch alle Gesangsaufnahmen gemacht“, schilderte sie. „Er war gerade auf dem Weg von Hawaii zu einem Harry-Styles-Konzert. Das war, glaube ich, der einzige Zeitpunkt, an dem ich ihn hätte treffen können.“