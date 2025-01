Flugchaos zum Drehstart Florian Silbereisen: Verspäteter Start in TV-Pause

Florian Silbereisen startet mit einem Umweg in seine Auszeit. (ili/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 12:31 Uhr

Nach seinem emotionalen Abschied bei den "Schlagerchampions" wollte Florian Silbereisen zu Dreharbeiten nach Costa Rica aufbrechen. Doch der Start in seine TV-Pause verlief nicht wie geplant.

Mit einem emotionalen Moment verabschiedete sich Florian Silbereisen (43) am 11. Januar von seinem TV-Publikum in die wohlverdiente Show-Pause. Doch der Start in seine angekündigte Auszeit verlief nicht ganz nach Plan: Statt wie vorgesehen direkt nach Costa Rica zu den nächsten "Traumschiff"-Dreharbeiten zu fliegen, musste der Entertainer einen unerwarteten Umweg in Kauf nehmen.

Unerwarteter Zwischenstopp in Kanada

"Wenn Dein Flug annulliert wurde und es anstatt nach Costa Rica erstmal nach Kanada geht…", kommentierte der Moderator und Musiker die Situation auf Instagram und fügte hinzu: "Irgendwie werde ich schon nach Costa Rica kommen – ich bleibe entspannt!"

Die ungeplante Routenänderung kommt für Silbereisen zu einem besonderen Zeitpunkt: Bei der jüngsten Ausgabe der "Schlagerchampions" hatte er sich erst vor wenigen Tagen von seinem Publikum in die TV-Show-Pause verabschiedet.

"Ich bin unendlich dankbar für das, was ich in der letzten Zeit alles erleben durfte. Das fühlt sich immer noch an wie im Traum", sagte er vorab der "Bild"-Zeitung. "Aber nach den 'Schlagerchampions' am Samstagabend bin ich dann erst mal weg! Das ist meine letzte große Eurovisionsshow bis zum Sommer." Er wolle allen Zuschauerinnen und Zuschauern "eine Silbereisen-TV-Showpause" gönnen, wie er scherzte.

Bei der Live-Show selbst zeigte er sich nach einem technischen Problem noch einmal als routinierter Profi: "Während der Ton zu Beginn der Show ausgefallen war, meisterte er souverän gemeinsam mit dem Publikum die Situation", beschreibt es der federführende Sender MDR.

Geplantes Comeback im Sommer

Während seiner Auszeit widmet Florian Silbereisen sich vor einem Urlaub noch seiner "Traumschiff"-Rolle als Kapitän Max Parger in der beliebten Reise-Spielfilmreihe. Am 20. und 21. Juni 2025 wird er dann beim "Schlagerbooom Open-Air" in Kitzbühel, Tirol, wieder auf der großen Showbühne stehen.