Musik Foo Fighters haben neues Album ‚fertiggestellt‘

Foo Fighters - Roskilde Festival 2024 - Ritzau Scanpix/Ritzau Scanpix Denmark/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.01.2026, 11:00 Uhr

Foo Fighters haben ein neues Album 'fertiggestellt'.

Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl hat enthüllt, dass die Band ein „komplett neues Album fertiggestellt“ hat.

Die letzte Veröffentlichung der Gruppe, ‚But Here We Are‘, erschien 2023. Nun deutete der Rockmusiker an, dass noch in diesem Jahr ein weiteres neues Album erscheinen könnte, nachdem sie „neulich“ die Arbeit an einer neuen Songsammlung abgeschlossen haben. Grohl machte die Enthüllung beim Eröffnungskonzert der australischen Foo-Fighters-Tour in Launceston, Tasmanien, am Samstagabend (24. Januar). Im UTAS Stadium sagte er zum Publikum: „Wir werden schneller zurück sein, als ihr denkt. Ich weiß, wann wir zurückkommen! Es ist vor meinem nächsten Geburtstag [14. Januar 2027], nur damit ihr es wisst. Und vielleicht haben wir ein ganz neues verdammtes Album mit Songs, das wir neulich erst fertiggestellt haben. Keine Ahnung!“

Im vergangenen Jahr veröffentlichten die Foo Fighters zwei neue Songs, ‚Today’s Song‘ und ‚Asking For A Friend‘, sowie das Livealbum ‚Are Playing Where??? Vol. I‘, das im Oktober erschien. Anfang dieses Monats starteten sie ihre ‚Take Cover‘-Tour in Mexiko. Allerdings mussten sie ohne Gitarrist Pat Smear auf Tour gehen, der die Shows aussetzen musste, nachdem er sich bei einem „bizarren Gartenunfall“ „mehrere Knochen im Fuß“ gebrochen hatte. Die Band nahm die Situation mit Humor und veröffentlichte ein fingiertes Magazincover, das den 66-jährigen Musiker im Rollstuhl zeigte – inklusive eines herausnehmbaren Bildes seines Knochenscans. Die Schlagzeile lautete: „Breaking News. Pat Smear Bizarre Gardening Accident!“ Dies war eine Anspielung auf ‚This Is Spinal Tap‘ (1984), die Mockumentary, in der es heißt, der frühere Schlagzeuger der fiktiven Band, Stumpy Pepys, sei bei einem „bizarren Gartenunfall“ gestorben, und die Behörden hätten den Fall angeblich als „besser ungelöst“ eingestuft. Jason Falkner, der normalerweise für Beck und St. Vincent spielt, wird Pat vertreten, während er sich erholt.