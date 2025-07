Musik Foo Fighters: Veröffentlichung einer neuen Single zum 30-jährigen Jubiläum der Band

Foo Fighters - Leeds 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2025, 09:00 Uhr

Die Band hat zum 30-jährigen Jubiläum der Musikgruppe eine neue Single veröffentlicht.

Der Frontmann der Musikgruppe, Dave Grohl, gab Details zu ihrer neuen Single ‚Today’s Song‘ auf der offiziellen Website der Musiker bekannt und reflektierte bei dem Anlass über die Entwicklung der Foo Fighters im Laufe der Jahre.

Der 56-jährige Sänger, der die Rockband gegründet hatte, nachdem er zuvor bei Nirvana mitgespielt hatte, schrieb: „Diese Band begann fast als eine Ausrede. Ein Grund, um sich Instrumente um den Hals zu hängen, bei hochgekurbelten Fenstern Zigaretten zu rauchen und unsere Lieblingskassetten zu hören, während wir über die Autobahn zur nächsten dunklen, stickigen Bühne brausten. Wir waren damals alle schon eine Weile mit dabei, wohlgemerkt.“ Dave erzählte, dass alle Foo Fighters-Mitglieder zuvor in „anderen Bands gespielt“ haben und die Künstler aber „noch lange nicht fertig“ gewesen seien. Der Star sagte: „Wir hatten alle in anderen Bands gespielt, mit anderen Leuten, manche davon endeten viel zu früh. Aber wir waren noch lange nicht fertig. Dies war ein schelmischer und vielleicht notwendiger Abstecher vom Erwachsenwerden, der uns alle vier daran erinnert hat, dass unsere kleinen Gehirne noch so wie ein überlastetes Verlängerungskabel verdrahtet waren, das von zu vielen Lichterketten am Weihnachtsbaum Funken sprühte.“