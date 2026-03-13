Stars Fox kündigt ‚Family Guy‘-Spin-off über Stewie Griffin an

Stewie Griffin - AVALON - 2017 - Family Guy S14 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2026, 09:00 Uhr

'Stewie soll in der TV-Saison 2027/2028 auf Fox erscheinen und international auf Disney+ verfügbar sein.

‚Family Guy‘ bekommt ein weiteres Spin-off: Stewie Griffin erhält seine eigene TV-Serie.

Der Sender Fox Broadcasting Company und der Streamingdienst Hulu haben zwei Staffeln einer neuen ‚Family Guy‘-Ablegerserie bestellt, die sich auf das extravagante und exzentrische Baby von Peter und seiner Frau Lois Griffin konzentriert. Die ersten Episoden sollen in der TV-Saison 2027/2028 auf Fox ausgestrahlt werden und am nächsten Tag auf Hulu zum Streamen verfügbar sein. International wird die Serie über Disney+ veröffentlicht.

Laut ‚Deadline‘ lautet die Inhaltsangabe der von 20th Television Animation produzierten Serie mit dem Titel ‚Stewie‘: „Nachdem Stewie aus seinem alten Kindergarten geworfen wurde, muss er einen neuen besuchen, der nicht gerade zur Spitzenklasse gehört. Dort trifft er auf eine Handvoll Kinder, die er nicht kennt – und auf eine 75 Jahre alte Klassenschildkröte, die zu fast jedem Thema eine halbgar klingende Theorie parat hat.“ Nicht nur Stewie, sondern auch die anderen Kinder seien unglücklich. Das ändere sich, als das jüngste Mitglied der Griffin-Familie „beginnt, sein bewährtes Arsenal an Geräten einzusetzen, mit denen er sie durch Raum und Zeit schicken kann“. So werde ein langweiliger Schultag plötzlich „zu einem verrückten und surrealen Abenteuer“.

‚Family Guy‘-Schöpfer Seth MacFarlane kehrt zurück, um den gerissenen Stewie zu sprechen. Außerdem fungiert er als ausführender Produzent für Fuzzy Door Productions, gemeinsam mit Kirker Butler und Kara Vallow. In einem Statement bedankte sich MacFarlane bei Fox für die „unglaubliche Gelegenheit“ und scherzte: „Ich freue mich darauf, so zu tun, als würde ich eng mit ihnen an der Serie zusammenarbeiten.“ Butler, der auch als Showrunner von ‚Stewie‘ fungiert, erklärte: „Ich kenne Seth seit mehr als zwei Jahrzehnten und habe mit ihm an einem halben Dutzend Projekten gearbeitet – und ich hoffe, dass dies das Projekt ist, bei dem er endlich meinen Namen lernt.“

‚Stewie‘ ist bereits das zweite Spin-off von ‚Family Guy‘. MacFarlane und Butler arbeiteten zuvor an der Serie ‚The Cleveland Show‘ aus dem Jahr 2009. Die Serie folgte dem alleinerziehenden Vater Cleveland Brown (Mike Henry), der mit seinem Sohn Cleveland Brown Jr. (Kevin Michael Richardson) nach Stoolbend in Virginia zog, um dort mit seiner Jugendliebe Donna Tubbs-Brown (Sanaa Lathan) und ihren zwei Kindern – Tochter Roberta (Reagan Gomez-Preston) und Sohn Rallo (gesprochen von Henry) – ein neues Leben zu beginnen. ‚The Cleveland Show‘ lief vier Staffeln lang auf Fox und endete 2013.