Stars Franka Potente enthüllt knallharte Hollywood-Realität

Franka Potente BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 14:00 Uhr

Der 'Lola rennt'-Star lebt seit vielen Jahren in Los Angeles. Finanziell gehe es dort vielen Schauspielern schlecht.

Franka Potente spricht Klartext über die schwierigen Bedingungen in Hollywood.

Die Schauspielerin schaffte 1998 dank des Thrillers ‚Lola rennt‘ den großen Durchbruch. Anschließend folgten Rollen in internationalen Produktionen. 2001 stand sie zusammen mit Johnny Depp und Penélope Cruz für den Film ‚Blow‘ vor der Kamera. Ein Jahr später spielte sie neben Matt Damon die Hauptrolle in ‚Die Bourne Identität‘. 2004 folgte die Fortsetzung ‚Die Bourne Verschwörung‘. Für ihre Karriere zog sie damals nach Los Angeles – und lebt auch heute noch dort.

Im Interview mit ‚Die Zeit‘ enthüllte Franka Potente nun, wie unglamourös das Leben in Hollywood sei. Finanziell hätten viele zu kämpfen. „Viele meiner Schauspieler-Freunde hier sind arbeitslos. Einige sind sogar mit vierzig zurück zu ihren Eltern gezogen, weil sie sich L.A. nicht mehr leisten können“, erzählte sie. Das Leben in Los Angeles sei „wahnsinnig teuer“. Auch Potente selbst könne bei Rollenangeboten nicht mehr wählerisch sein. Unattraktive Angebote abzulehnen sei ein echter Luxus. „Wenn’s geht, klar. Wenn ich aber ewig nicht gearbeitet habe und mal wieder etwas machen muss, sage ich eben doch zu“, offenbarte sie.

2021 feierte Potente mit dem Spielfilm ‚Home‘ ihr Regiedebüt. Wegen der Corona-Pandemie wurden weitere Projekte ausgebremst, so dass sie heute wieder hauptsächlich als Schauspielerin tätig ist. Mittlerweile haben sich ihre Prioritäten jedoch geändert. „Wenn ich ein, zwei große Projekte im Jahr habe, meine Rechnungen zahlen und mit den Kids in den Urlaub fahren kann: wundervoll“, sagte Potente. Zusammen mit dem US-amerikanischen Schauspieler Derek Richardson hat sie zwei Töchter, die 2011 und 2013 geboren wurden. In dem Interview verriet sie außerdem ganz nebenbei, dass sich das Paar bereits vor knapp drei Jahren freundschaftlich getrennt habe.