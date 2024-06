Film Franka Potente über die ‚Lola rennt‘-Dreharbeiten

Franka Potente - Run Lola Run - 1998 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.06.2024, 12:00 Uhr

Franka Potente erzählte, dass sie zwei Schachteln Zigaretten pro Tag geraucht hat, als sie ‚Lola rennt‘ drehte.

Die 49-jährige deutsche Schauspielerin ist im Jahr 1998 durch ihre Rolle der Lola in dem Thriller berühmt geworden, die durch die Straßen sprintet und versucht, in 20 Minuten 100.000 Deutsche Mark aufzutreiben, um das Leben ihres Freundes retten zu können.

Die Darstellerin verriet jetzt in einem Interview gegenüber ‚Variety‘, dass sie während der Dreharbeiten zu den herausfordernden Laufszenen nicht in Form gewesen sei: „Ich habe mich eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Ich war eigentlich gar nicht darauf vorbereitet. Ich habe zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich zwei Schachteln Zigaretten pro Tag geraucht. Und ich bin die ganze Zeit über gerannt – ich bin bei den Proben gerannt, ich bin gerannt, als wir alle verschiedenen Takes drehten, und ich bin wieder gerannt, damit der Ton stimmt. Ich wurde von all dieser Energie einfach mitgerissen.” Und obwohl Franka in den Aufnahmen von ‚Lola rennt‘, in denen ihre Füße nicht mit im Bild waren, Turnschuhe tragen konnte, trug sie weiterhin Lolas typische Dr. Martens. „Es dauerte nur fünf Minuten, um die Schuhe zu wechseln, und dafür war gar keine Zeit. Das sind gute Schuhe für die Arbeit, aber darin zu laufen kostete mich doppelt so viel Energie”, sagte der Star. Franka hatte sich für die Rolle zudem bekanntlich die Haare knallrot färben lassen, was ihrer Aussage nach eine brutale Prozedur gewesen sei.