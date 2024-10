Musik Ariana Grande: Weitere Songs mit ‚Wicked‘-Co-Star?

Cynthia Erivo and Ariana Grande - Academy Museum Gala 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.10.2024, 10:00 Uhr

Die Sängerin würde liebend gerne erneut mit ihrer Kollegin zusammenarbeiten.

Ariana Grande kann sich „absolut“ vorstellen, dass sie und ihr ‚Wicked‘-Co-Star Cynthia Erivo gemeinsam Musik machen.

Der 31-jährige Popstar und die 37-jährige Schauspielerin haben die Songs für ihre zweiteilige Verfilmung der Broadway-Show aufgenommen, in der sie die Hexen Glinda und Elphaba spielen. Die Zusammenarbeit klappte so gut, dass sich Ariana wünscht, dass sie noch einmal gemeinsam ins Studio gehen.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ bei der Academy Museum Gala in Los Angeles am Samstag (19. Oktober) verriet die Chartstürmerin: „Ich liebe es, mit ihr im Studio zu sein, selbst wenn ich nur Mäuschen spiele und mir anhöre, woran sie arbeitet, und sie dabei zu haben, wenn ich arbeite. Ich denke, dass wir für den Rest unseres Lebens beruflich und persönlich aneinander gebunden sind. Also würde ich sagen, absolut.“

Die ‚thank u, next‘-Hitmacherin sprach auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz in den Fan-Edits von ‚Wicked‘ an und gab zu, dass die Technologie zwar „Spaß“ mache, aber auch „lästig“ sein könne. Ariana erklärte: „Ich denke, es ist sehr kompliziert, weil ich KI manchmal so widersprüchlich und lästig finde, aber ich denke, es ist einfach eine massive Anpassungsphase. Das ist etwas, das so viel größer ist als wir, und die Fans werden ihren Spaß haben und ihre Änderungen vornehmen.“