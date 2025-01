Hollywoodstar sollte Geldprobleme haben Frau lässt sich scheiden und zahlt 830.000 Euro an falschen Brad Pitt

Brad Pitt und seine Freundin Ines de Ramon im vergangenen Jahr in Venedig. (wue/spot)

SpotOn News | 14.01.2025, 20:54 Uhr

Eine französische Frau ist auf einen Love Scam hereingefallen. Sie hat sich scheiden lassen und Betrügern 830.000 Euro überwiesen, weil sie glaubte, mit Brad Pitt in Kontakt zu stehen.

Brad Pitt (61) zeigt sich nach seiner Trennung von Angelina Jolie (49) schon seit geraumer Zeit glücklich an der Seite seiner Partnerin Ines de Ramon. Eine Frau aus Frankreich glaubte aber laut französischer Medienberichte für rund anderthalb Jahre, dass sie mit dem Hollywoodstar zusammen sei.

Die heute 53-Jährige sei demnach auf einen sogenannten Love Scam oder auch Romance Scam hereingefallen. Bei dieser Form des Onlinebetrugs wird Opfern für gewöhnlich eine Beziehung oder gar die große Liebe vorgespielt, um sie um ihr Geld zu bringen. Die Frau habe im Format "Sept à huit" des Senders TF1 davon berichtet.

KI-Fakes und 830.000 Euro

Betrüger hatten demzufolge gefälschte Social-Media- und WhatsApp-Accounts genutzt, um die 53-Jährige unter anderem mit von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellten Bildern zu täuschen. Alles habe laut BFM TV bereits Anfang 2023 begonnen. Die Frau sei den Berichten zufolge zwar zunächst skeptisch gewesen, dann aber doch auf die Masche hereingefallen.

Der oder die Betrüger hätten stets Wege gefunden, um Telefongesprächen auszuweichen. Der Betrug ging demzufolge so weit, dass die Frau sich von ihrem Ehemann scheiden ließ und insgesamt rund 830.000 Euro überwies – unter anderem für angebliche medizinische Behandlungen. Pitt habe aufgrund der Scheidung von Jolie derzeit keinen Zugriff auf seine Konten, sei behauptet worden. Erst als sie Berichte über den Star mit seiner Freundin Ines de Ramon gesehen habe, sei die Frau wieder stutzig geworden. Im Sommer vergangenen Jahres habe sie schließlich Anzeige erstattet.

Frau in Österreich zahlte 150.000 Euro

In der Vergangenheit hat es bereits ähnliche Fälle gegeben – auch mit weiteren falschen Brad Pitts. Der ORF hatte etwa im Dezember 2024 berichtet, dass es in Niederösterreich zu einem derartigen Onlinebetrug gekommen sei. Auch hier war die Rede davon, dass es aufgrund der Scheidung von Jolie bei dem Hollywoodstar zu angeblichen Geldproblemen gekommen wäre. "Die Frau hat das geglaubt und ihre gesamte Ersparnis plus einen Kredit, den sie aufgenommen hat, überwiesen, und zwar in Form von Kryptowährungen. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf 150.000 Euro", bestätigte ein Polizeisprecher "noe.ORF.at".

Pitt und Jolie hatten 2014 geheiratet, rund zwei Jahre später reichte sie die Scheidung ein. 2019 wurden die beiden für rechtlich ledig erklärt. In der Scheidung scheinen sich die beiden Parteien seit Kurzem endlich einig. Das US-Magazin "People" berichtete Ende 2024 unter Berufung auf Jolies Anwälte, dass die beiden die Scheidungsunterlagen unterschrieben hätten.