Stars Frau von Buzz Aldrin ist gestorben – zwei Jahre nach ihrer Hochzeit

Buzz Aldrin - FAMOUS - January - 2014 - Los Angeles - Living Legends of Aviation Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.10.2025, 09:00 Uhr

Der ehemalige Astronaut muss um seine Frau trauern. Erst vor zwei Jahren gab sich das Paar das Jawort.

Buzz Aldrins Frau Dr. Anca Aldrin ist tot – erst vor zwei Jahren hatte das Paar geheiratet.

Die 66-jährige Chemieingenieurin starb am Dienstag (28. Oktober) „friedlich, im Beisein ihres Ehemanns und ihres Sohnes Vlad Ghenciu“. In einem gemeinsamen Statement der Familien Faur und Aldrin, das auf Buzz’ Facebook-Seite veröffentlicht wurde, schrieb der ehemalige Astronaut: „Ich habe so ein großes Glück, die Liebe meines Lebens gefunden und geheiratet zu haben. Sie brachte Freude in alles, was wir gemeinsam taten. Ich werde sie unendlich vermissen.“ Die Todesursache ist nicht bekannt.

Das Paar lernte sich im Dezember 2017 bei einer beruflichen Veranstaltung kennen und kam im Mai 2018 zusammen. Buzz und Anca – eine „angesehene Chemieingenieurin“ – heirateten am 20. Januar 2023 an seinem Geburtstag in einer privaten Zeremonie in der Nähe ihres Wohnorts. Über ihren besonderen Tag verriet der Apollo-11-Astronaut 2024 gegenüber ‚People‘: „Es war ein wunderschöner Tag. Wir hatten uns für eine private, intime Zeremonie entschieden – nur wir beide und die Sterne am Himmel.“

Buzz beschrieb seine verstorbene Frau als jemand, der „das komplette Zauberer-von-Oz-Paket“ hatte – mit „Verstand, Herz [und] Mut“. Der 95-Jährige schwärmte: „An ihr ist einfach etwas Besonderes und unsere Verbindung ist einzigartig. Ich war noch nie in meinem Leben glücklicher und bin über alle Maßen dankbar, sie an meiner Seite zu haben. Sie ist die Liebe meines Lebens, und wir machen alles zusammen – vom gemeinsamen Essen über Projektplanungen und das Beobachten der Welt bis hin zu Familientreffen und Feiern.“

Anca war Buzz Aldrins vierte Ehefrau. 1954 heiratete er Joan Archer. Das Paar bekam drei Kinder – die Söhne James und Andrew sowie Tochter Janice – und ließ sich 1974 scheiden. Ein Jahr später gab er Beverly Van Zile das Jawort, doch die Ehe endete drei Jahre später. 1988 heiratete er Lois Driggs Cannon, von der er sich 2012 scheiden ließ.