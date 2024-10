"Du gewinnst hier nicht die Million!" Frauke Ludowig ist die neue Spielleiterin bei Stefan Raab

Stefan Raab begrüßt am Mittwoch Frauke Ludowig als seine Spielleiterin bei "Du gewinnst hier nicht die Million!". (dr/spot)

SpotOn News | 23.10.2024, 13:31 Uhr

Die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig schlüpft am Mittwoch in die Rolle der Spielleiterin bei "Du gewinnst hier nicht die Million!". Damit führt sie an der Seite von Stefan Raab als dessen Gastmoderatorin durch die neue Show auf RTL+.

Die RTL-Moderatorin Frauke Ludowig (60) ist die neue Spielleiterin bei Stefan Raab (58). Wie der Sender am Mittwoch bekannt gab, wird Ludowig Raab und dessen Kontrahenten in der Show "Du gewinnst hier nicht die Million!" am 23. Oktober ab 20:10 Uhr auf RTL+ in den Spielrunden durch die Challenges führen. Dabei trifft sie mit Stefan Raab auf einen guten alten Bekannten – und macht bereits im Vorfeld direkt klar, wer ab sofort das Sagen hat.

Bei ihren Interviews mit Raab vor mehr als zehn Jahren wurde Frauke Ludowig noch selbst regelmäßig vom Entertainer "durch den Kakao gezogen", wie sie selbst im Gespräch mit dem Sender sagt. Sie fände das aber "ja immer lustig". Wenn einem das nicht passieren würde, hieße das ja, "man ist unwichtig", so die "Exclusiv – Das Starmagazin"-Moderatorin. Doch in der neuesten Folge von "Du gewinnst hier nicht die Million!" hat die 60-Jährige nun das Sagen – als Spielleiterin überwacht sie die Duelle zwischen dem Entertainer und seinen Herausforderern.

Frauke Ludowig: "Ich bin die Chefin im Ring!"

"Ich glaube, dass ich ihn im Griff haben muss und auch werde", kündigt die RTL-Moderatorin im Vorfeld selbstbewusst an. "Er will ja gewinnen! Er möchte ja nicht hier eben die Million loswerden. Insofern muss er schon hören, was ich sage. Ich bin die Chefin im Ring!"

In "Du gewinnst hier nicht die Million!" tritt Stefan Raab selbst gegen Kandidaten an, die versuchen, ihm die ausgelobte Million abzuknöpfen. Dafür müssen sie sich in verschiedenen Quiz- und Duell-Runden gegen den Entertainer durchsetzen. Den Job des Spielleiters übernehmen dabei wechselnde Gastmoderatoren. In den ersten drei Folgen schlüpfte Raabs ehemaliger Show-Praktikant Elton (53) in diese für ihn gewohnte Rolle. In der vierten Ausgabe übernahm Jan Köppen (41), in der fünften Folge führte Sophia Thomalla (35) an der Seite von Raab durch die Show.