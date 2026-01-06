Stars Frauke Ludowig: Tochter Nele wurde im Thailand-Urlaub beklaut

Frauke Ludowig at Raffaello Summer Day Berlin June 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2026, 14:00 Uhr

Die Nachwuchsmoderatorin erlebte den Schock ihres Lebens: Plötzlich war ihr Portemonnaie mit allen Dokumenten weg.

Schock für Nele Ludowig Roeffen: In Thailand wurde sie zum Opfer von dreisten Taschendieben.

Eigentlich sollten es unbeschwerte Tage für die Tochter von Frauke Ludowig werden. Zusammen mit Freundinnen ist sie seit dem 27. Dezember in Thailand unterwegs. Doch nun wurde aus dem spaßigen Trip plötzlich ein Albtraum. In einem TikTok-Video teilte Nele ihren Followern aufgewühlt mit, dass sie beklaut wurde. Ausgerechnet ihr Portemonnaie ist in die Hände von Dieben gefallen.

Besonders dramatisch: Darin bewahrte sie nicht nur Geld auf. „Ich hatte in meinem Portemonnaie meinen Reisepass, meinen Impfpass, meinen Führerschein, meinen Ausweis, mein ganzes Leben, meine Versichertenkarte, meine BahnCard 50, meinen Studentenausweis“, zählte die 22-Jährige auf. „Alles. Mein ganzes Leben. Ich bin niemand.“

Rückblickend macht sie sich selbst schwere Vorwürfe. Es sei leichtsinnig von ihr gewesen, einen Moment lang nicht aufzupassen. „Plötzlich fühlte sich meine Tasche so leicht an“, schilderte Nele. Besonders ärgert sie die Tatsache, dass sie ihren Reisepass miteingepackt hatte. „Bin ich dumm?!“, schimpfte sich die Nachmussmoderatorin selbst. Nun muss sie zur deutschen Botschaft in Bangkok reisen, um sich Ersatzdokumente ausstellen zu lassen. Die Bearbeitung dauert allerdings drei bis vier Werktage.

Glücklicherweise kann sich Nele auch tausende Kilometer entfernt auf die Unterstützung ihrer Eltern verlassen. „Ich habe meinen Vater angerufen, er hat sofort alle Karten sperren lassen. Er ist so ein Schatz. Ich liebe meinen Vater so doll“, betonte die Blondine.

Auch Mama Frauke Ludowig hat sich mittlerweile zur schwierigen Lage ihrer Tochter geäußert. Nele sei wegen des Vorfalls „total traurig“ gewesen. „Es war ein Angriff auf die Intim- und Privatsphäre. Es ist aus der geschlossenen Tasche geklaut worden, sie hat nicht gemerkt, dass sie offensichtlich geöffnet wurde“, erklärte die TV-Ikone gegenüber RTL.