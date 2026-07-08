Stars Freund von Travis Kelce schwärmt von ‚zeitloser‘ Hochzeit

Taylor Swift and Travis Kelce at the Super Bowl Feb 2023 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.07.2026, 11:00 Uhr

Ein Freund von Travis Kelce schwärmt von 'zeitloser' Hochzeit.

Ein langjähriger Freund von Travis Kelce hat die Hochzeit des Footballstars mit Taylor Swift als „zeitlos“ bezeichnet.

Der Tight End der Kansas City Chiefs heiratete die Sängerin am Freitag (03. Juli) im New Yorker Madison Square Garden. Sein Jugendfreund, der Grammy-prämierte Musikproduzent Smittybeatz, freut sich besonders darüber, dass Travis nach seiner Ansicht seine „Seelenverwandte“ gefunden hat. Gegenüber der Zeitung ‚New York Post‘ sagte er: „Ich kann nur sagen, dass es eine wunderschöne Zeremonie und eine wunderschöne Hochzeit für ein wunderschönes Paar war. Ich freue mich unendlich für die beiden. Sie haben den Madison Square Garden in einen Garten voller Liebe und Magie verwandelt. Es war zeitlos. Ich freue mich wirklich sehr für sie. Für mich sind sie definitiv Seelenverwandte.“

Auch Jermski, ein ehemaliger College-Teamkollege von Travis, äußerte sich ähnlich. Besonders bewegte ihn der Moment, als sich das Paar seine Eheversprechen gab. Er sagte: „Es war die schönste Veranstaltung, die ich je in meinem Leben erlebt habe.“

Obwohl rund 1.000 Gäste an der Hochzeit teilnahmen, legten das Brautpaar großen Wert darauf, mit möglichst allen persönlich zu sprechen und jedem das Gefühl zu geben, willkommen und geschätzt zu sein. Ein nicht namentlich genannter Gast sagte gegenüber ‚Page Six‘: „Taylor und Travis wirkten trotz allem, was um sie herum passierte, vollkommen entspannt. Man sah sie immer wieder, wie sie sich etwas zuflüsterten, gemeinsam lachten und anschließend wieder zu ihren Gästen gingen. Sie machten es sich zur Aufgabe, mit allen ins Gespräch zu kommen. Es wirkte, als wollten sie wirklich, dass sich jeder einzelne Gast willkommen und wertgeschätzt fühlt.“

Trotz der riesigen Arena habe sich die Feier überraschend intim angefühlt. Insider führen dies unter anderem auf das strikte Handyverbot des Brautpaares zurück. Ein Gast berichtete: „Während des Eheversprechens war es im Saal vollkommen still, und alle hingen an jedem einzelnen Wort.

Der gesamte Raum war komplett verwandelt, sodass man fast vergaß, dass man sich in einer Arena befand. Niemand schien sich daran zu stören, sein Handy abzugeben, weil alle verstanden, warum das so war. Tatsächlich hat es dazu beigetragen, dass die Menschen den Moment viel bewusster erlebt haben.“