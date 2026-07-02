Stars Taylor Swift und Travis Kelce sollen Madison Square Garden für ihre Hochzeit ‚verwandelt‘ haben

Taylor Swift (L) and Travis Kelce are seen in SoHo on October 11, 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 11:00 Uhr

Der Madison Square Garden soll inmitten der Hochzeitsvorbereitungen für Taylor Swift und Travis Kelce "so anders" aussehen.

Taylor Swift und Travis Kelce haben Berichten zufolge den Madison Square Garden für ihre Hochzeit „verwandelt“.

Die Popsängerin und der NFL-Star sollen sich an diesem Wochenende in der legendären Veranstaltungsarena in New York City das Jawort geben. Berichten zufolge wurde das Innere der „berühmtesten Arena der Welt“ für die Feierlichkeiten komplett umgestaltet. Laut dem ‚People‘-Magazin erklärten Insider, der Madison Square Garden sei „verwandelt“ worden. „Ich habe noch nie erlebt, dass er so anders aussah“, hieß es so.

Bereits Anfang der Woche waren mehrere Lastwagen vor der Arena zu sehen, während Arbeiter Equipment, Dekorationen und sogar Rasen in das Gebäude transportierten. Außerdem wurden mehrere schwarze Transportkisten entdeckt, darunter eine mit der Aufschrift „Garden Party“. Auf einer anderen, deutlich größeren Kiste stand „Mirror Ball“. Jüngsten Berichten zufolge soll das Paar am Wochenende rund um den 3. Juli heiraten. Geplant sei eine intime Zeremonie, auf die ein deutlich größeres Fest am Feiertagswochenende rund um den Unabhängigkeitstag der USA folgen solle.

Den Berichten zufolge haben sich Taylor und Travis für den Madison Square Garden als Veranstaltungsort entschieden. Zunächst sei eine Feier mit rund 100 engen Familienmitgliedern und Freunden geplant, bevor bei einem größeren Empfang zwischen 1.000 und 2.000 Gäste erwartet würden. Weder Taylor noch Travis haben diese Pläne bislang öffentlich bestätigt. Vertreter beider Stars reagierten laut ‚Page Six‘ im vergangenen Monat nicht auf Anfragen zu den Berichten.

Laut der ‚New York Times‘ soll die erste Feier am 2. Juli stattfinden, während die größere Party für den darauffolgenden Tag geplant sei. Bereits im April hatte ‚Page Six‘ erstmals berichtet, das Paar plane eine Hochzeit am Wochenende des 3. Juli. Die Kolumne erklärte ebenfalls, dass die Feier im ikonischen Madison Square Garden stattfinden solle – jenem Veranstaltungsort, an dem Taylor Swift bereits mehrfach vor ausverkauftem Haus aufgetreten ist.