Stars Freunde verteidigen Pete Davidson nach Trennung von Elsie Hewitt

Pete Davidson - Amazon MGM Studios - CinemaCon 2026 Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.05.2026, 09:00 Uhr

Freunde von Pete Davidson haben sich öffentlich hinter den Komiker gestellt und betont, dass er sich weiterhin um seine Ex-Partnerin Elsie Hewitt sowie ihre gemeinsame Tochter kümmere. Zuvor waren Berichte über die Trennung des Paares bekannt geworden.

Der 32-Jährige und die 30-jährige Schauspielerin hatten im Dezember ihre Tochter Scottie Rose willkommen geheißen. Medienberichten zufolge soll die Beziehung jedoch Anfang dieses Monats beendet worden sein. Als Grund werden anhaltende Schwierigkeiten genannt, Petes berufliche Verpflichtungen mit dem Alltag als frischgebackene Eltern zu vereinbaren.

Hewitt teilte daraufhin emotionale Beiträge in den sozialen Medien, in denen sie andeutete, ihre kleine Tochter größtenteils „alleine“ großzuziehen. Daraufhin meldeten sich Freunde aus dem Umfeld des Komikers zu Wort, die gegenüber der ‚Page Six‘ betonten, dass Pete Davidson weiterhin Verantwortung übernehme und für seine Ex-Partnerin sowie die gemeinsame Tochter da sei.

Ein Insider, der dem Paar nahestehen soll, erzählte dem Magazin, dass Pete Elsie und ihre Tochter trotz der Trennung weiterhin finanziell unterstütze. „Pete bezahlt alles, was mit Elsie und Scottie zu tun hat, einschließlich der Miete, ihrer Lebenshaltungskosten und ihrer Krankenversicherung“, so der Inidser und fügte hinzu: „Sie haben sich vielleicht getrennt, aber alles, was er will, ist, dass Elsie glücklich ist und es ihr gut geht.“

Aus dem Umfeld von Pete Davidson heißt es, dass für den Komiker derzeit vor allem das Wohl von Elsie Hewitt und ihrer gemeinsamen Tochter Scottie im Mittelpunkt stehe. Deshalb stoße die Darstellung, er würde seine Familie nicht unterstützen, bei Freunden und Vertrauten auf großes Unverständnis. Demnach habe es zwischen Davidson und Hewitt zwar persönliche Differenzen gegeben, die schließlich zum Ende der Beziehung geführt hätten. Ungeachtet dessen sei Pete weiterhin fest entschlossen, ein präsenter und verantwortungsvoller Vater für seine Tochter zu sein.