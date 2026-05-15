Stars Pete Davidson und Elsie Hewitt sollen sich getrennt haben

Pete Davidson and Elsie Hewitt - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.05.2026, 10:00 Uhr

Pete Davidson und Elsie Hewitt sollen sich fünf Monate nach Geburt ihrer Tochter Scottie getrennt haben.

Pete Davidson und Elsie Hewitt sollen sich Berichten zufolge nur fünf Monate nach der Geburt ihrer Tochter Scottie getrennt haben.

Insidern zufolge hätten die Belastungen des Elternseins und Petes intensiver Arbeitsplan die Beziehung stark strapaziert. Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star Pete (32) und das Model Elsie (30) sollen ihre turbulente Romanze kürzlich beendet haben. Das Paar hatte seine Beziehung im März 2025 öffentlich gemacht, wenige Monate später die Schwangerschaft bekanntgegeben und im Dezember Tochter Scottie Rose Hewitt Davidson bekommen.

Die gemeldete Trennung erfolgt, während Pete weiterhin ein dichtes Tour- und Comedyprogramm absolviert, unter anderem im Zusammenhang mit dem ‚Netflix Is A Joke Festival‘ und dem Kevin-Hart-Roast zum Muttertag. Elsie hingegen dokumentierte auf Social Media offen die Herausforderungen der frühen Mutterschaft. Pete, bekannt aus Filmen wie ‚The King of Staten Island‘ und ‚Bodies Bodies Bodies‘, sorgte zuletzt auch mit offenen Aussagen über Vaterschaft, mentale Gesundheit und seine umfangreiche Tattoo-Entfernung für Schlagzeilen, die Berichten zufolge rund 200.000 Dollar gekostet haben soll. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Pete war wegen der Arbeit ständig unterwegs, aber Elsie wünschte sich nach der Geburt ihrer Tochter mehr Unterstützung von ihm zu Hause.“ Der Insider ergänzte: „Für ihn war das natürlich schwierig, weil er arbeiten muss, um Geld zu verdienen.“

Dem Bericht zufolge verschärften sich die Sorgen um die Beziehung vergangenen Monat, als Pete angeblich begann, Teile seines Immobilienbesitzes – darunter sein Condo auf Staten Island – zu verkaufen, um „finanzielle Mittel freizumachen, während sie ihre nächsten Schritte planen“. Mitten in den Trennungsgerüchten veröffentlichte Elsie am Donnerstag (14. Mai) auf Instagram Stories ehrliche Einblicke in ihren Alltag als frischgebackene Mutter. Zu einem müde wirkenden Selfie schrieb sie: „Wenn du das schreiende Baby endlich zum Schlafen gebracht hast, tief ausatmest und kurz mit dir selbst sitzt und merkst, dass du seit einer Stunde nicht geatmet und den ganzen Tag nicht auf Toilette warst.“