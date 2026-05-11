Stars Pete Davidsons Baby ‚redet den ganzen Tag‘

Pete Davidson - Amazon MGM Studios - CinemaCon 2026 Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.05.2026, 20:00 Uhr

Pete Davidson und seine fünf Monate alte Tochter 'reden den ganzen Tag'.

Pete Davidson und seine kleine Tochter „reden den ganzen Tag“ miteinander.

Der 32-jährige Schauspieler und seine Freundin Elsie Hewitt begrüßten im vergangenen Dezember ihr erstes Kind Scottie auf der Welt. Und während sich der ‚King of Staten Island‘-Star auf die Zukunft mit seiner kleinen Tochter freut, genießt er es momentan, mit dem Baby zu interagieren und ihre Kommunikationsversuche zu beobachten.

Bei einer Live-Aufzeichnung des Podcasts ‚The Pete Davidson Show‘ im Wiltern Theater in Los Angeles am Sonntag (10. Mai) sagte er laut ‚People‘: „Ich freue mich so sehr darauf, dass meine Tochter älter wird. Sie ist jetzt fünf Monate alt. Sie macht Bauchlage-Training.“ Außerdem sei sie sehr kommunikativ. Er fügte hinzu: „Sie versucht jetzt zu sprechen. Sie redet den ganzen Tag, aber es ist eben nur ‚la‘. Also reden wir irgendwie den ganzen Tag miteinander, und sie ist so jung. Sie ist so süß und pummelig. Es war wirklich großartig. Es hat so viel Spaß gemacht.“

Sein Gesprächspartner John Mulaney hat mit Ehefrau Olivia Munn die Kinder Malcolm (4) und Méi (19 Monate) und das Kleinkind sei bereits „sehr ausdrucksstark“. Er fügte hinzu: „Wenn man Musik anmacht, egal was gerade passiert – sie könnte schluchzen und schreien –, und sobald irgendein Song läuft, tanzt sie.“ Und das Kleinkind „liebt Essen so sehr“. John erklärte: „Méi würgt vielleicht gerade an etwas und nimmt trotzdem noch einen weiteren Bissen. Sie ist so lustig.“

Pete gab kürzlich zu, dass er sich seit seiner Vaterschaft weniger darum kümmert, „es allen recht zu machen“. Er sagte gegenüber ‚Elite Daily‘: „Ich hatte immer Angst davor, es allen recht machen zu wollen und in allem der Beste zu sein. Aber jetzt denke ich mir: ‚Wenn ich das schaffen kann, wäre das cool. Aber wenn nicht, darf ich mit [Scottie] abhängen.'“

Der ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Star und Model Elsie sprachen außerdem über die Inspiration hinter dem Namen ihrer Tochter – abgesehen davon, dass sie nach Petes Vater Scott Davidson benannt wurde, einem Feuerwehrmann, der bei den Terroranschlägen vom 11. September 2001 starb. Pete sagte: „Sie wurde in Schottland gezeugt.“ Elsie ergänzte: „Wir wussten immer, dass wir darauf zurückkommen würden, weil es die bedeutungsvollste Wahl war. Und es ist auch einfach so süß.“ Das Baby teilt außerdem den zweiten Vornamen ihrer Mutter und Tanten. Sie erklärte: „Mein zweiter Vorname ist Rose, und die zweiten Vornamen meiner beiden Schwestern sind ebenfalls Rose, weil der Mädchenname meiner Mutter Rose enthielt. Also wollte ich, dass ein kleiner besonderer Teil von ihnen auch in ihrem Namen steckt.“