Bei Preisverleihung in Palm Springs Fröhlicher Red-Carpet-Auftritt von Angelina Jolie und Tochter Zahara

SpotOn News | 04.01.2025, 16:31 Uhr

Angelina Jolie und ihre Tochter Zahara hatten bei dem Palm Springs International Film Festival sichtlich Spaß. Lachend und in kontrastierenden Looks stellten sie sich dem Blitzlichtgewitter.

Tochter Zahara (19) hat ihre Schauspieler-Mama Angelina Jolie (49) zu der Award-Gala des Palm Springs International Film Festivals begleitet. Hand in Hand und sichtlich gut gelaunt zeigten sich die beiden am Freitag (3. Januar) auf dem roten Teppich, bevor Jolie ihren Preis entgegennahm. Für das Event wählten die beiden gänzlich gegensätzliche Looks. Die Schauspielerin trug ein schwarzes Neckholderkleid aus glänzendem Stoff und ließ ihre blonden Haare locker über ihre Schultern fallen. Dazu legte sie ein glamouröses Make-up aus dunklem Lidschatten und einem hellen Lippenstift auf.

Ihre Adoptivtochter, die sie mit Ex-Ehemann Brad Pitt (61) hat, zeigte sich in einem weißen Kleid mit langem Spitzenrock an ihrer Seite. Ihre schwarzen Locken band sie zurück und betonte ihre Augen mit schwarzer Mascara.

Jolie bedankte sich in Rede bei ihren Kindern

Jolie erhielt bei der Preisverleihung den Desert Palm Achievement Award als beste Schauspielerin für ihre Rolle im Film "Maria", in dem sie die berühmte Opernsängerin Maria Callas verkörpert. In ihrer Dankesrede kam sie dem "Hollywood Reporter" zufolge auf ihre Kinder zu sprechen. "Es gab Maria und es gab Callas; Callas wurde geliebt, aber Maria war oft allein. Aber heute bin ich da, denn wenn ich diese Bühne verlasse, bin ich mehr ich selbst, wegen dir, Zahara, und deinen Brüdern und Schwestern. Ich liebe euch", richtete sie sich an ihren Nachwuchs.

Neben Zahara teilt sich Jolie fünf weitere Kinder mit Pitt. Vor ihrer Beziehung adoptierte sie nicht nur ihre älteste Tochter, sondern auch Sohn Maddox (23). Gemeinsam bekamen sie Tochter Shiloh (18) und adoptierten Sohn Pax (21). Ihre Zwillinge Knox und Vivienne (16) machten ihre Familie komplett.

Interview kurz nach ihrer Scheidung

Jolie und Pitt gingen jedoch getrennte Wege, als Jolie am 19. September 2016 die Scheidung einreichte. Erst Ende Dezember sollen sie sich nach einem langen Streit geeinigt haben. Wie das "People"-Magazin unter Berufung auf Jolies Anwälte berichtete, hätte das ehemalige Hollywood-Traumpaar am 30. Dezember 2024 die Scheidungspapiere unterzeichnet.

Wenige Tage später veröffentlichte das "W Magazine" eine Titelstory, in der Jolie erzählte, dass sie es "am meisten stört, wenn jemand ein Lügner ist". Damit meine sie jemanden, "der den Drang verspürt, nicht die Wahrheit zu sagen oder das, was er will, was er fühlt", erklärte sie, ohne eine bestimmte Person anzuführen. "Es gibt eine Vielzahl davon – und ich möchte damit nicht zu dick auftragen – aber Menschen, die das eine sagen und das andere meinen, die nicht ganz so sind, wie sie sind", so Jolie.