Film ,Frozen 3‘: Veröffentlichungstermin für 2027 geplant

Frozen - 2013 - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.01.2025, 16:00 Uhr

,Frozen 3‘ soll erst 2027 in die Kinos kommen, da die Filmproduzenten nicht möchten, dass sich das neue Projekt um „Geldmacherei“ dreht.

Josh Gad, der dem Schneemann Olaf in der beliebten Disney-Blockbuster-Filmreihe seine Stimme leiht, verkündete, dass sie den dritten Film nicht „überstürzen“ wollen.

Den Fans soll ein Film geboten werden, der dem Original aus dem Jahr 2013 „absolut würdig“ ist. In einem Gespräch im ,The Spotlight with Jessica Shaw‘-Podcast auf SiriusXM verriet Gad über die Fortsetzung des Musical-Fantasy-Films aus dem Jahr 2019: „Alles, was ich gesehen oder gewusst habe, dabei werde ich zur Geheimhaltung verpflichtet.“ Der Darsteller fügte hinzu: „Das kann ich Ihnen sagen. Es gibt einen Grund, warum der Film im Jahr 2027 herauskommen wird. Und zwar, weil es niemand überstürzen möchte. Alle möchten, dass es nicht nur eine Fortsetzung oder nur Geldmacherei ist.“ Der Star fügte hinzu: „Sie wollen, dass es der Geschichte, die wir 2013 [im ersten Frozen-Film] erzählen wollten, absolut würdig ist.“ Zu den Originalsprechern gehörten die Stars Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa) und Jonathan Groff (Kristoff). Aktuell soll ,Frozen 3‘ an Thanksgiving (24. November) herauskommen.