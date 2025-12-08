Stars Fünf Tage ohne Essen: Das ist Rebecca Mirs Fazit

Rebecca Mir - June 2012 BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.12.2025, 14:00 Uhr

Die Ex-GNTM-Teilnehmerin hat sich einer Fastenkur unterzogen - nun darf sie wieder essen.

Rebecca Mir berichtet offen über ihre Heilfasten-Erfahrung.

Die Moderatorin wagte kürzlich eine besondere Herausforderung: Sie verzichtete fünf Tage lang auf feste Nahrung und nahm nur Wasser, Tee und Brühe zu sich. Mit dem Heilfasten wollte sie ihrem Körper „eine Pause gönnen“ und ihr Immunsystem stärken. Nun ist die Fastenkur geschafft.

Auf Instagram gab Rebecca bekannt: „Heilfasten Tag 5! Und ich muss sagen: Ich bin schon ein bisschen stolz auf mich, dass ich das durchgezogen habe.“ Jetzt sei sie „gespannt auf all die positiven Effekte und darauf, was das Fasten mit meinem Körper gemacht hat.“ In ihrer Story zeigte die 33-Jährige, wie sie nach der Fastenkur wieder mit dem Essen anfängt – voller Genuss biss sie in einen Apfel. „Der beste Apfel überhaupt, schmeckt so gut“, schwärmte sie.

Allerdings wird sich die ehemalige GNTM-Kandidatin in den nächsten Tagen weiter mit dem Essen zurückhalten. „Genauso wichtig wie das Fasten selbst ist schließlich auch der richtige Wiedereinstieg ins Essen“, erläuterte sie. „Nach dem Apfel starte ich langsam: Suppe, gedünstetes Gemüse – und dann Tag für Tag ein bisschen mehr.“ Ab dem zweiten oder dritten Tag werde sie wieder „ganz normal“ essen. „Und darauf freue ich mich gerade richtig“, betonte sie.

Die künftige ‚Exclusiv‘-Moderatorin habe die letzte Nacht damit verbracht, auf Instagram nach Rezeptideen zu suchen. „Es war eine Qual, aber auch ein Highlight“, gestand sie. Nun habe sie einen ganzen Ordner mit gesunden Rezepten, „die ich unbedingt ausprobieren möchte.“ Auch ihre Follower bat Rebecca um Ideen: „Ich habe gerade Lust auf alles.“

An Tag vier ihrer Fastenkur hatte die TV-Beauty über Müdigkeit und Erschöpfung geklagt. „Insgesamt bin ich sehr k. o. und schlapp. Viele haben gesagt: ‚Warte ab, das Energielevel kommt.‘ Bei mir ist es bisher leider noch nicht eingetreten“, schrieb das Model.