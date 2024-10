Film Martin Scorsese: Noch lange nicht fertig mit der Regie

Bang Showbiz | 08.10.2024, 12:16 Uhr

Martin Scorsese hat immer noch das Gefühl, dass er „noch mehr Filme zu machen“ hat.

Der 81-jährige Regisseur hat alle Andeutungen, dass er seine Karriere hinter der Kamera beenden könnte, heruntergespielt und darauf bestanden, dass er keine Pläne habe, in den Ruhestand zu gehen. Laut ‚The Hollywood Reporter‘ sagte er auf dem Turiner Filmfestival: „Ich verabschiede mich überhaupt nicht vom Kino. Ich habe noch mehr Filme zu machen, und ich hoffe, dass Gott mir die Kraft gibt, sie zu machen.“

Seine Äußerungen folgen auf Berichte, dass seine geplanten Filme über Jesus und Frank Sinatra verschoben wurden. Der legendäre Filmemacher hatte geplant, die beiden Filme in diesem Jahr hintereinander zu drehen, aber beide Streifen wurden nun auf Eis gelegt. Es wurde erwartet, dass ‚The Life of Jesus‘ zuerst in Produktion gehen würde, und ein Insider betonte gegenüber ‚Variety‘, dass sich der Film noch in der Entwicklung befindet. Es wurden noch keine Darsteller bekannt gegeben, aber Scorsese soll das Projekt unabhängig finanzieren – genau wie bei seinem Epos ‚Silence‘ aus dem Jahr 2016. Der Film basiert auf dem Roman von Shusaku Endo aus dem Jahr 1973 und der ‚Goodfellas‘-Regisseur hatte gehofft, in Israel, Italien und Ägypten drehen zu können. Scorsese hatte verraten, dass der Film nur 80 Minuten dauern würde und sich auf die Prinzipien der Kernlehren Jesu konzentriert. Er sagte: „Heute sagt man das Wort ‚Religion‘ und alle sind in Aufruhr, weil es in gewisser Weise versagt hat. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass der ursprüngliche Impuls falsch war. Kommen wir zurück. Denken wir mal darüber nach. Du kannst es ablehnen. Aber es kann einen Unterschied machen, wie du dein Leben lebst – auch wenn du es ablehnst. Tu es nicht von vornherein ab. Das ist alles, wovon ich spreche.“

Außerdem wurde den Beteiligten des Sinatra-Biopics letzten Monat mitgeteilt, dass der geplante Starttermin im November abgesagt wurde, ohne dass neue Informationen bekannt gegeben wurden.