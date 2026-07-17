Stars Für Selena Gomez‘ Geburtstag: Benny Blanco reist wegen Flugangst per Schiff nach Großbritannien

Benny Blanco - ONE USE - TikTok - boat to UK - July 26 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 09:00 Uhr

Der Musikproduzent reist lieber per Schiff nach Großbritannien, um seine Frau Selena Gomez zu sehen - zu groß ist seine Angst vor dem Fliegen.

Benny Blanco reist mit dem Schiff von den USA nach Großbritannien, um seiner Ehefrau Selena Gomez nahe zu sein – denn er hat große Angst vor dem Fliegen.

Der Musikproduzent verriet auf TikTok, dass er derzeit den Atlantik überquert, um Selena zu besuchen, die am 22. Juli ihren 34. Geburtstag feiert. Zu einem Foto von sich an Bord eines Schiffes schrieb Benny: „POV: Du überquerst den Atlantik mit der Titanic, um deine Frau zu sehen, weil du Angst vorm Fliegen hast.“ In der Bildunterschrift ergänzte er: „Die Dinge, die wir aus Liebe tun.“ Später zeigte der 38-Jährige in dem Clip eine Aufnahme vom offenen Meer und wies auf etwas in der Ferne hin.

In den vergangenen Wochen führten Benny und Selena eine Fernbeziehung, da sich die Schauspielerin derzeit in London aufhält, wo sie derzeit die sechste Staffel von ‚Only Murders in the Building‘ dreht. Bereits im vergangenen Monat veröffentlichte Selena mehrere gemeinsame Fotos mit Benny, darunter auch einen freizügigen Schnappschuss, auf dem er ihr einen Kuss auf die Brust gibt. Dazu schrieb sie: „Entfernung bedeutet so wenig, wenn einem jemand so viel bedeutet … Ich vermisse dich, Baby.“

Vor Kurzem erzählte Benny, dass er und Selena ihre Beziehung nach dem Beginn ihrer Romanze „lange Zeit“ geheim gehalten hätten. Das Paar machte seine Liebe im Dezember 2023 öffentlich und heiratete im September 2025. Benny gab jedoch zu, dass sie bereits einige Zeit zusammen gewesen seien, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten. Die Sängerin habe ihm damals bewusst gemacht, dass ihre Bekanntheit zwangsläufig große öffentliche Aufmerksamkeit mit sich bringen würde.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung ‚El País‘ verriet er: „Wir haben unsere Beziehung lange geheim gehalten – etwa acht oder neun Monate. Sie fragte mich: ‚Bist du sicher, dass du das möchtest? Ich verstehe es auch, wenn du lieber möchtest, dass wir einfach nur Freunde bleiben.'“ Er habe daraufhin gesagt: „Weißt du was? Sch*** drauf.“ Benny räumte ein, dass er kein Fan davon sei, sein Privatleben öffentlich zu machen. „Berühmte Menschen stehen ständig unter Beobachtung: Wenn man das eine sagt, ist es falsch – und wenn man etwas anderes sagt, ist es ebenfalls falsch“, schilderte er.