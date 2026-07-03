Stars Taylor Swift taucht den Madison Square Garden für Hochzeits-Probeessen in Rosa

Taylor Swift and Travis Kelce in the Meatpacking District on December 2024 in New York - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.07.2026, 11:00 Uhr

Die Popsängerin wird ihrem Verlobten Travis Kelce dieses Wochenende in New York das Jawort geben.

Taylor Swift hat den Madison Square Garden für das Probeessen zu ihrer Hochzeit in rosafarbenes Licht getaucht, während sie sich auf ihre Trauung mit NFL-Star Travis Kelce vorbereitet.

Die 36-jährige Pop-Superstar soll an diesem Wochenende (4./5. Juli 2026) in der berühmten Veranstaltungshalle in New York heiraten. Berichten zufolge fand dort am Donnerstagabend (2. Juli) bereits das Probeessen statt. Der Madison Square Garden wurde dafür rosa beleuchtet und mit altrosa Vorhängen geschmückt, während der Innenbereich mit pfirsichfarbenen Blumen dekoriert war.

Unter den prominenten Gästen, die am Donnerstag zur Location kamen, waren unter anderem Selena Gomez, Jack Antonoff, Gigi Hadid, Bradley Cooper sowie Taylors Kindheitsfreundin Abigail Anderson. Taylor Swift selbst soll in einem SUV angekommen sein. Laut einem Polizeivermerk, der der ‚New York Times‘ vorliegt, begann das Probeessen am Donnerstagabend um 18 Uhr Ortszeit. Rund 100 Gäste nahmen daran teil. Für Freitag wird eine deutlich größere Feier mit etwa 1.000 Gästen erwartet.

Dabei soll es sich laut den Berichten um die eigentliche Hochzeit handeln. Sie soll um 16 Uhr Ortszeit mit einem Cocktail-Empfang im sechsten Stock des Gebäudes beginnen. Gegen 17.30 Uhr soll anschließend die Trauungszeremonie in der Haupthalle stattfinden, gefolgt von der Hochzeitsfeier. Rund um den Madison Square Garden wurden Straßen gesperrt und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen eingerichtet. Wie die ‚New York Times‘ berichtet, sollen während der Feierlichkeiten Hunderte Polizeibeamte rund um die Arena im Einsatz sein.

Auch das Magazin ‚People‘ berichtet unter Berufung auf Insider, der Madison Square Garden sei für die Feierlichkeiten vollständig umgestaltet worden. Ein Insider enthüllte: „Ich habe ihn noch nie so anders gesehen.“ Ein weiterer ergänzte: „Es sieht wirklich besonders aus. Es gibt Rasenflächen, Teppiche und Überdachungen – alles wirkt wie ein Ort, an dem man heiratet. Es wurde zwar auch eine Bühne aufgebaut, aber das Ganze hat etwas ganz Besonderes.“ ‚People‘ berichtet außerdem, dass für die Feier am Freitag ein strenger Black-Tie-Dresscode gilt. Zudem sollen Handys während der Veranstaltung nicht erlaubt sein.