Stars Benny Blanco: So lange war er mit Selena Gomez zusammen, bevor sie ihre Beziehung öffentlich machten

Selena Gomez and Benny Blanco - January 2026 - Avalon - Golden Globe Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 09:00 Uhr

Die Stars sind seit September 2025 verheiratet. Nun verrät der Musikproduzent, wie lange sie zusammen waren, bevor ihre Beziehung bekannt wurde.

Benny Blanco und Selena Gomez hielten ihre Beziehung „lange Zeit“ geheim.

Das Paar – das im September 2025 geheiratet hat – machte seine Romanze im Dezember 2023 öffentlich. Der Musikproduzent verriet jedoch, dass sie bereits einige Zeit zusammen waren, bevor sie die Fans über ihre Beziehung informierten. Auch die ‚Only Murders in the Building‘-Darstellerin sei sich bewusst gewesen, dass ihre Berühmtheit für große Aufmerksamkeit sorgen würde, sobald sie ihre Liebe öffentlich machten.

Im Gespräch mit der spanischen Zeitung ‚El País‘ enthüllte Benny: „Wir haben unsere Beziehung lange Zeit privat gehalten – etwa acht oder neun Monate. Und sie fragte mich: ‚Bist du sicher, dass du das willst? Ich würde es verstehen, wenn du lieber möchtest, dass wir einfach Freunde bleiben.'“ Benny habe jedoch eine klare Antwort gefunden und gesagt: „Weißt du was? Sch*** drauf.“ Der 38-Jährige fügte hinzu: „Wir haben Glück, weil wir beide Freunde und Familienmitglieder haben, die wir schon kannten, bevor das alles passiert ist.“ Außerdem sei das Paar von einer „großartigen Gruppe von Menschen umgeben, die wir lieben“.

Benny gab zu, dass er sich noch immer an das Ausmaß der Aufmerksamkeit gewöhnen müsse, die seine Ehe mit der 33-Jährigen mit sich bringe. „Ich mag es nicht, mein Privatleben öffentlich auszubreiten. Berühmte Menschen stehen ständig unter Beobachtung: Wenn man das eine sagt, ist es falsch, und wenn man etwas anderes sagt, ist es ebenfalls falsch“, offenbarte er. Der Songwriter räumte ein, dass er sich „mehr Privatsphäre wünschen“ würde. Gleichzeitig gehöre er zu „dieser Übergangsgeneration, in der es soziale Medien noch nicht gab, als ich ein Kind war“. Deshalb konzentriere er sich hauptsächlich darauf, Inhalte rund um seine Musikkarriere zu teilen, poste aber „gelegentlich ein Foto meiner Frau oder von einem leckeren Gericht, das ich probiert habe“.

Benny und Selena waren bereits viele Jahre befreundet, bevor aus ihrer Freundschaft eine Liebesbeziehung wurde. Kürzlich erinnerte sich der ‚Eastside‘-Hitmacher daran, dass seine Mutter Sandra Levin ihn bereits 2019 dazu ermutigt hatte, mit der Sängerin auszugehen. In seinem Podcast ‚Friends Keep Secrets‘ erzählte er: „Ich drehe gerade ein Video mit Selena. Ich bin zu diesem Zeitpunkt mit jemand anderem zusammen, okay? Meine Mutter ist beim Videodreh dabei. Sie sitzt einfach da und sagt: ‚Schatz, du solltest Selena heiraten.'“