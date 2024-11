Film Game of Thrones: Die Serie kommt in Spielfilmlänge

George R R Martin at LA Tolkien Screening May 2019 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.11.2024, 16:00 Uhr

Ein ‚Game of Thrones‘-Film ist in Arbeit.

Warner Bros. hat Berichten zufolge in aller Stille mindestens einen Film entwickelt, der im Fantasy-Universum des Autors George R.R. Martin spielt. Insider sagten gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ jedoch, dass sich das Projekt in einem „sehr frühen Entwicklungsstadium“ befinde und derzeit weder Filmemacher, noch Besetzung oder Autoren gebunden seien. Das Studio sei aber daran interessiert, die Idee zu erkunden, die Saga auf die große Leinwand zu bringen.

Die Showrunner von ‚Game of Thrones‘, David Benioff und D.B. Weiss, wollten die Serie, die von 2011 bis 2019 acht Staffeln lang auf HBO ausgestrahlt wurde, ursprünglich mit drei Spielfilmen anstelle der letzten sechs Episoden abschließen. George selbst war begeistert von der Idee eines Films. Er sagte 2014 dem ‚Hollywood Reporter‘: „Es könnte ein Feature brauchen, um die Dinge zu verbinden. Etwas mit einem Spielfilmbudget, wie 100 Millionen Dollar für zwei Stunden. Diese Drachen werden richtig groß, weißt du.“

Seit dem Ende der Fantasy-Dramaserie sind verschiedene weitere Spin-offs in Arbeit. Zwei Staffeln der Prequel-Saga ‚House of the Dragon‘ wurden bereits ausgestrahlt, während ‚A Knight of the Seven Kingdoms‘ Ende nächsten Jahres in die Kinos kommen soll. Ein direktes Spin-off mit Kit Harington in seiner Rolle als Jon Snow wurde nun jedoch gestrichen. Kit sagte zuvor gegenüber ‚Screen Rant‘: „Ich hatte nie wirklich darüber gesprochen, weil es in der Entwicklung war. Ich wollte nicht, dass durchgesickert, dass es entwickelt wird, und ich wollte nicht, dass so etwas passiert, bei dem die Leute anfangen, zu theoretisieren, begeistert davon sind oder die Idee hassen, wenn es vielleicht nie passiert.“