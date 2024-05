Praxis mit Meerblick, X-Men, … TV-Tipps am Freitag In der „Praxis mit Meerblick“ (Das Erste) hilft die Ärztin Nora einer Frau nach einem Reitunfall.

Die Telepathin Jean Grey wird in „X-Men: Dark Phoenix“ (ProSieben) zur Bedrohung. Später verschwindet eine junge Frau in „Letze Spur Berlin“ (ZDF) nach ihrem Übertritt zum Judentum.