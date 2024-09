Stars Gary Oldman: Neue Harry-Potter-Rolle?

Gary Oldman - May 2024 - Avalon - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2024, 12:47 Uhr

Der legendäre Schauspieler wäre bereit, eine Rolle in der TV-Serie über den Zauberlehrling zu spielen.

Gary Oldman würde eine Rolle in der Harry-Potter-TV-Serie übernehmen.

Der ‚Slow Horses – Ein Fall für Jackson Lamb‘-Darsteller verkörperte in den Originalfilmen der Zauberersaga Harrys Paten Sirius Black. Und obwohl Oldman für die Neuauflage der Filmreihe noch nicht kontaktiert wurde, könnte er sich vorstellen, abermals einen Part im Harry-Potter-Universum zu spielen. Im Gespräch mit ‚IndieWire‘ erklärte er zuletzt: „Niemand ist auf mich zugekommen. Ich würde Geld darauf setzen, dass sie einen komplett neuen Cast von Leuten engagieren werden. Vielleicht könnte ich in ein paar Jahren Dumbledore spielen.“

Oldmans Charakter Sirius Black war erstmals in ‚Harry Potter und der Gefangene von Askaban‘ zu sehen. Weitere Auftritte in ‚Harry Potter und der Feuerkelch‘, ‚Harry Potter und der Orden des Phoenix‘ sowie ein Cameo in ‚Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2‘ folgten. Gerne hätte der legendäre Schauspieler mehr Zeit vor der Kamera gehabt. „Ich liebe Sirius. Er war nicht genug zu sehen. Er tauchte auf und dann ging er durch den Schleier“, so Oldman im Interview.