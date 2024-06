Elfter Ehrentag der Tochter Geburtstag von North West: Kim Kardashian schmeißt Party in New York

North West ist die älteste Tochter von Kim Kardashian. (eyn/spot)

SpotOn News | 16.06.2024, 13:15 Uhr

Kim Kardashian sorgt dafür, dass der Geburtstag von North West unvergesslich wird. Zum elften Ehrentag ihrer ältesten Tochter lud sie sie und ihre Freundinnen nach New York ein.

Kim Kardashian (43) hat sich zum elften Geburtstag von north west etwas ganz Besonderes überlegt. Wie "TMZ" berichtet, ließ sie sich nicht lange bitten und brachte ihre älteste Tochter sowie deren Freundinnen kurzerhand nach New York City. Bilder zeigen den Realitystar und ihre Freundin Lala Kent (33) mit den Mädchen bei "Paint Me Bear" – einem Kunststudio in dem Viertel SoHo, in dem man Deko-Bären bemalen kann.

Für den besonderen Anlass trugen North und ihre Freundinnen alle Partnerlook: schwarze T-Shirts mit der Aufschrift "Norths 11. Geburtstagsparty", pinke Crocs und rosafarbene Pyjama-Hosen mit "I love New York"-Druck. Mama Kim wirkte daneben in ihrer grauen Leggings und dem passenden Top richtig schlicht.

Geburtstags-Post für North

Neben dem Geburtstagsausflug in die US-amerikanische Metropole durfte natürlich auch ein Post mit Glückwünschen für North nicht fehlen. Kim Kardashian teilte mehrere Fotos und Videos auf ihrem Instagram-Account, auf denen das Geburtstagskind mit ihr oder ohne sie in die Kamera lacht. "Ich danke Gott für dich. Alles Gute zum elften Geburtstag, mein süßes Mädchen North. Ich liebe dich so so so sehr", schrieb die Unternehmerin dazu.

North ist die älteste Tochter von Kim Kardashian und Kanye West (47). Das einstige Traumpaar hat mit Saint (8), Chicago (6) und Psalm (5) noch drei weitere gemeinsame Kinder. Von dem Rapper, der seit zwei Jahren von seiner Ex-Frau geschieden ist, war bei der Party nichts zu sehen – er pflegt aber ein enges Verhältnis zu seinen Kindern.