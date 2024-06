Am 20. Juli zur Primetime „Gefragt – Gejagt“: Promi-Special in Gedenken an Klaus Otto Nagorsnik

Alexander Bommes (re.) ehrt im "Gefragt - Gejagt"-Special den verstorbenen Jäger Klaus Otto Nagorsnik. (eyn/spot)

SpotOn News | 19.06.2024, 13:24 Uhr

Nach dem überraschenden Tod von Klaus Otto Nagorsnik steht das Promi-Special von "Gefragt - Gejagt" am 20. Juli ganz im Zeichen des "Bibliothekars". Diese Promis treten an.

"Gefragt – Gejagt" widmet seinem verstorbenen Jäger Klaus Otto Nagorsnik (1955-2024) ein Primetime-Special. Am 20. Juli (20:15 Uhr, das Erste) treten 16 Promis gegen die Jägerinnen und Jäger an. Die Ausgabe steht ganz im Zeichen des "Bibliothekars".

Für immer Mitglied der "Gefragt – Gejagt"-Familie

"Der Besserwisser" Sebastian Klussmann, "Der Quizvulkan" Dr. Manuel Hobiger, "Die Generalistin" Adriane Rickel, "Die Schlagfertige" Annegret Schenkel oder "Der Quizgott" Sebastian Jacoby werden an diesem Abend in Gedenken an ihren verstorbenen Mitstreiter antreten, heißt es vom Sender. "Das gesamte Team von 'Gefragt – Gejagt' verabschiedet sich in dieser Sendung von einem geschätzten Kollegen, der für immer Mitglied der 'Gefragt – Gejagt'-Familie bleiben wird."

Die Gäste der besonderen Sendung sind Jasna Fritzi Bauer, Wotan Wilke Möhring, Karin Hanczewski, Felix Klare und Diana Staehly, Pascal Hens, Barbara Becker, Ella Endlich, Aline Abboud, Steffen Hallaschka, Jeannine Michaelsen, Sasha, Negah Amiri, Eugene Boateng, Tan Caglar und Michael Kessler. Sie treten im altbewährten "Gefragt – Gejagt"- Konzept in vier Teams gegen die Quizelite an und müssen ihr Wissen unter Beweis stellen, um Geld für den guten Zweck zu sammeln.

Klaus Otto Nagorsniks Tod kam überraschend

Klaus Otto Nagorsnik ist am 22. April im Alter von 68 während der Dreharbeiten zur neuen Staffel überraschend verstorben. "Ich habe ihn bewundert und unwahrscheinlich gerne mit ihm gespielt und geflachst", trauerte Moderator Alexander Bommes (48) in der "NDR Talk Show" um den Zuschauerliebling. Laut seinen Nachbarn ist der pensionierte Bibliothekar bei lauter Musik in seiner Wohnung eingeschlafen. Zusammen mit dem ganzen Team habe man sich entschieden, im Sinne des Jägers mit dem Dreh der Staffel fortzufahren.

Nagorsnik trat nach dem Gewinn zahlreicher Quiz-Meisterschaften 2013 bei "Die Deutschen Meister" erstmals im Ersten auf. Ein Jahr später begann das bis zu seinem Tod bestehende Engagement als Jäger bei "Gefragt – Gejagt".