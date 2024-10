Lucas Bravo deutet Ausstieg an Geht „Emily in Paris“ ohne Gabriel weiter?

Lucas Bravo bei einem Auftritt in September. (hub/spot)

SpotOn News | 27.10.2024, 18:16 Uhr

Zu viel On/Off-Beziehung und zu wenig Freiheit: Schauspieler Lucas Bravo hat erklärt, was ihm an "Emily in Paris" nicht mehr gefällt.

Vier Staffeln lang war Lucas Bravo (36) bereits als Gabriel in der Netflix-Serie "Emily in Paris" zu sehen. In einem Interview hat der Schauspieler nun aber angedeutet, dass er unzufrieden mit seinem Engagement ist.

In dem französischen Magazin "Le Figaro" bezeichnete er die Darstellung der On/Off-Beziehung seiner Figur mit Emily (Lily Collins, 35) als "veraltet". Bravo erklärte zudem, dass er in seiner Rolle einen Mangel an "Freiheit" empfinde. Er deutete an, dass er seine Rückkehr für die nächste Staffel gut abwägen wird: "Das Leben ist kurz. Es dauert fünf Monate, diese Serie zu drehen. Möchte ich sie opfern, indem ich etwas erzähle, das mich nicht reizt?"

Der französische Schauspieler sagte in dem Interview außerdem, die Serie sei "gute Unterhaltung" und habe ihm Türen geöffnet. In der letzten Staffel sei das Drehbuch aber "auf diese 90er-Jahre-Idee" ausgerichtet gewesen, dass Liebende sich trennen, küssen und sich wieder trennen, so der 36-Jährige. Alles basiere "auf einem Mangel an Kommunikation. Das ist ein bisschen veraltet", bemerkte er und fügte hinzu, dass er sich für Gabriel mehr "Schwung" wünschen würde. Er habe in der Serie "keine wirkliche Freiheit", sagte Bravo. "Und da die Leute anfangen, sie mir anderswo zu geben, komme ich auf den Geschmack."

Wie geht es mit Gabriel weiter?

Netflix hat bereits bekannt gegeben, dass "Emily in Paris" für eine fünfte Staffel verlängert wird. Am Ende von Staffel vier zieht Emily von Paris nach Rom. Der Schöpfer der Serie, Darren Star (63), plant offenbar weiterhin mit Gabriel. "Deadline"sagte er über die Zukunft der Rolle: "Ich denke, Gabriel hat erkannt, dass er Emily nicht so einfach gehen lassen will, und er könnte einen großen Fehler gemacht haben. Sie hatten sicherlich einen großen Streit und eine Abkühlungsphase. Aber ich denke, dass er am Ende der Staffel gemerkt hat, dass da etwas ist, dass er Emily nicht gehen lassen will."

Seit seinem Auftritt in der ersten Staffel von "Emily in Paris" hat Lucas Bravo in Filmen wie "Mrs. Harris und ein Kleid von Dior" und "Ticket ins Paradies" mit Julia Roberts (56) und George Clooney (63) mitgespielt, die beide 2022 in die Kinos kamen. Als Nächstes wird er in "Libre" (Prime Video) zu sehen sein, einem französischen Biopic über den berüchtigten Räuber Bruno Sulak.