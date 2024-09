Influencerinnen machen es vor Gekonnte Einblicke: Tiefe Ausschnitte geschmackvoll tragen

SpotOn News | 08.09.2024, 13:44 Uhr

Die Sommerbräune kommt durch Tops und Kleider mit tiefen Ausschnitten besonders gut zur Geltung. Outfits, die tief blicken lassen, können jedoch schnell stillos wirken. Diese Promis zeigen, wie es richtig geht.

Neben kurzer Kleidung bieten tiefe Ausschnitte im Sommer die perfekte Gelegenheit, die sonnengebräunte Haut zu präsentieren. Zwischen einem geschmackvollen und einem stillosen Look ist es jedoch eine schmale Gratwanderung. Was sieht stilvoll aus und was ist zu viel? Diese Bloggerinnen und Influencerinnen beweisen in der Frage modisches Gespür.

Elsa Hosk – simpler Luxus-Look

Das schwedische Model Elsa Hosk (35) weiß genau, wie sie trotz eines tiefen Ausschnitts ein edles Outfit zusammenstellt. Ihr dünnes Strick-Shirt in Weiß knöpft sie nur so weit zu wie nötig und legt dadurch einen langen Streifen ihres Dekolletés frei.

Die kurze Shorts im gleichen Strick-Stil wirkt in Kombination mit der schwarz-transparenten Strumpfhose ebenso luxuriös wie ihr langer Mantel. In echter Hollywood-Manier versteckt sie sich zudem hinter einer großen Sonnenbrille, eine Strähne ihres Dutts fällt ihr dabei ins Gesicht. Mit ihrer schwarzen Tasche und den schwarzen Pumps greift sie geschickt die Farbe der Brille auf. Die großen Ohrstecker runden als einziger Schmuck den cleanen Look ab.

Chiara Ferragni – auffällig in allen Belangen

Chiara Ferragni (37) geht mit ihrem Kleid dagegen in die Offensive. Auf Instagram präsentierte sich die Italienerin in einem leuchtend türkisen Kleid an der Küste von Capri. Das Kleidungsstück fällt nicht nur durch den fast bis zum Bauchnabel reichenden Ausschnitt ins Auge.

Den Ausschnitt säumen zusätzlich rote, glänzende Steine und Pailletten, die für einen starken, farblichen Kontrast sorgen. Wegen des auffälligen Kleides hält sich die Modeinfluencerin bei den Accessoires zurück. Lediglich ein paar Armbänder schmücken ihr Handgelenk. Mit der dezenten Wahl balanciert sie ihren Look gekonnt aus.

Leonie Hanne – luftige Kombination für den italienischen Sommer

Mode-Influencerin Leonie Hanne (36) urlaubt derweil an einem anderen beliebten Reiseziel in Italien. In Positano an der Amalfi-Küste zeigte sie sich passend zum mediterranen Flair in einem leichten Ensemble in strahlendem Weiß. Ihr zweiteiliger Look in Krepp-Optik betont nicht nur ihren durchtrainierten Bauch:

Das in Spiralen geschlungene Top setzt zudem ihr Dekolleté elegant in Szene. Ein zierliches Bindeglied in Gold hält das modische Piece im Crop-Look unten zusammen, oben schmiegen sich die Träger perfekt an den Hals an. Unter dem gerafften Maxi-Rock schauen durch den Beinschlitz ihre gebräunten Beine hervor. Bei der Location direkt am Meer darf ein maritimes Accessoire nicht fehlen: Eine Muscheltasche ergänzt das sommerliche Outfit.