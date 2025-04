Musik Miley Cyrus: Veröffentlichung ihrer neuen Single ‚End of the World‘

Miley Cyrus - Grammys 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2025, 16:00 Uhr

Der Star hat ihre neue Single herausgebracht.

Miley Cyrus hat ihre neue Single ‚End of the World‘ herausgebracht.

Die 32-jährige Popsängerin veröffentlichte ihren neuen Song, der auf ihrem kommenden Album ‚Something Beautiful‘ zu hören ist, am Freitag (4. April) in den frühen Morgenstunden.

Begleitet wurde das neue Lied von einem von der Dance-Musik der 70er inspirierten Musikvideos. Auf Mileys Account auf Instagram wurde ein Ausschnitt des Videos veröffentlicht, in dem die Musikerin in einem großen Raum mit einem Schlagzeug zu sehen ist. Auf der Social-Media-Plattform des Stars wurde verkündet: „Miley Cyrus enthüllt ‚End of the World‘, die erste offizielle Single ihres mit Spannung erwarteten Albums ‚Something Beautiful‘, das am 30. Mai bei Columbia Records erscheinen wird. Die neue Single ‚End of the World‘ ist ab jetzt erhältlich.“ Miley kündigte an, dass ihr neuer Song den „immersiven, opernhaften Ansatz“ ihres kommenden Albums unterstreiche. ‚End of the World‘ ist der dritte Song der ‚Something Beautiful‘-Künstlerin, nachdem sie vor Kurzem ‚Prelude‘ und am Anfang dieser Woche den Titel-Track ihres neuen Albums veröffentlichte. Das kommende Album enthält 13 Songs von Cyrus, die alle von neuen Visuals begleitet und als eine „einzigartige Pop-Oper“ beschrieben werden.