Stars Gender-Reveal-Party: Renata Lusin braucht Geduld

Renata Lusin Valentin Lusin - September 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.10.2025, 14:00 Uhr

Renata Lusin muss sich noch einige Monate gedulden, bevor sie das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes herausfindet.

In einer Instagram-Story gab die 38-jährige Tänzerin bekannt, dass sie sich aktuell in der 17. Schwangerschaftswoche befindet. Bei einem Kontrolltermin sei festgestellt worden, dass das Baby derzeit ungefähr 17 Zentimeter groß sei, teilte die ‚Let’s Dance‘-Tänzerin ihren Fans mit und fügte hinzu, dass die Geburt für das kommende Frühjahr terminiert sei. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Valentin Lusin zieht Renata bereits eine einjährige Tochter namens Stella groß. Nach der Bekanntgabe ihrer zweiten Schwangerschaft sagte die Profitänzerin gegenüber ‚Bild‘: „Unsere kleine Stella bekommt im nächsten Frühjahr ein Geschwisterchen. Wir sind wirklich überrascht, dass es so schnell geklappt hat.“

Ob Stella sich auf ein Brüderchen oder ein Schwesterchen freuen darf, wissen die werdenden Eltern allerdings noch nicht. Denn das Geschlecht des Babys soll stilecht auf einer Gender-Reveal-Party bekannt gegeben werden. Weder Valentin noch Renata wollen sich vorab darüber informieren lassen, ob sie ein Mädchen oder einen Jungen erwarten. Da die Party allerdings erst im neuen Jahr stattfinden soll, brauchen die zwei ‚Let’s Dance‘-Stars noch ein bisschen Geduld. „Einige fragen mich, ob ich bis zum nächsten Jahr warten kann mit dem Geschlecht. Auf jeden Fall!“, stellte Renata in ihrer Instagram-Story jedoch enthusiastisch klar.

Vor ihrer ersten Schwangerschaft musste Renata mehrere Fehlgeburten überstehen. Deshalb war die gebürtige Russin auch zunächst skeptisch, als sie von ihrer zweiten Schwangerschaft erfuhr. „Wahrscheinlich waren wir deswegen [wegen der Fehlgeburten] auch anfangs sehr nüchtern, als wir den positiven Schwangerschaftstest gesehen haben. Ich glaube, der Körper schützt dich nach so vielen Rückschlägen vor neuer Enttäuschung und Schmerz. Erst als die heikle Phase vorbei war, sind wir vor Freude explodiert“, verriet sie im ‚Bild‘-Interview.