Film George Clooney brachte Broadway-Hit in zwei Wochen auf die Leinwand

George Clooney - Venice Film Festival - September 1st 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2025, 18:00 Uhr

George Clooney brachte seinen Broadway-Hit ‚Good Night, and Good Luck‘ in nur zwei Wochen auf die Leinwand.

Der Hollywoodstar führte Regie, schrieb am Drehbuch mit und war auch in dem Originalfilm von 2005 zu sehen, der den Konflikt zwischen dem TV-Journalisten Edward R. Murrow und US-Senator Joseph McCarthy behandelt. Der Star brachte die Geschichte Anfang dieses Jahres als erfolgreiches Broadway-Stück auf die Bühne und übernahm selbst die Hauptrolle des Reporters. Nun hat er das historische Drama erneut zurück auf die Bildschirme gebracht, indem er das Stück für Live-TV filmte und eine Filmversion für Streaming-Plattformen veröffentlichte – und Clooney erklärte, dass er und sein Produktionspartner und Co-Autor Grant Heslov nur zwei Wochen Zeit hatten, um diesen Plan umzusetzen.

„Grant und ich sprachen über das Stück. Es war einfach ein unglaublich großer Erfolg und brach alle Kassenrekorde, und zwar deutlich“, sagte Clooney jetzt zu ‚Deadline.com‘. Die Inspiration dafür, das Stück aufzunehmen, war das Musical ‚South Pacific‘, in dem Ende der 40er-Jahre die Schauspielerin Mary Martin zu sehen war. Clooney konnte das Stück damals natürlich nicht selbst anschauen, weil er noch nicht geboren war, vertraut aber darauf, wenn die Leute sagen, wie großartig es war.

Bei ‚Good Night, and Good Luck‘ soll das anders sein – die Fans sollen von dem Stück für immer etwas haben. „Ich habe [South Pacific] nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es aussah. Und da dachte ich: Lass es uns aufzeichnen. Lass uns ein Zeugnis davon haben, und lass es uns live machen. Lass es uns als Herausforderung sehen und nicht nur aufnehmen, um es herauszubringen. Lass es uns als Liveshow machen.“ Er fügte hinzu: „Also begannen wir zwei Wochen vorher mit den Planungen. Wir hatten 27 Kameras. Wir luden am Freitagabend während der Broadway-Show das Equipment aus, wir hatten eine Art Durchlauf.“ Neun Trucks hätten dafür auf der Straße gestanden und Samstag folgte dann die erste Generalprobe, die eigentlich die Samstagsmatinee war. „Und Samstagabend waren wir live auf Sendung, Mann. Der Mut, den es von allen erforderte, das durchzuziehen, war verrückt – ich kann nicht erklären, wie verrückt es war, dass wir es geschafft haben.“