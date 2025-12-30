Stars George Clooney erhält französische Staatsbürgerschaft

George and Amal Clooney at The Tony Awards June 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.12.2025, 11:00 Uhr

George Clooney ist offiziell französischer Staatsbürger geworden.

Wie aus einem Dekret im französischen Amtsblatt hervorgeht, erhielten der 64-jährige Schauspieler, seine Ehefrau Amal sowie die gemeinsamen Zwillinge Alexander und Ella die französische Staatsangehörigkeit. Die Familie lebt seit mehreren Jahren teilweise in Frankreich und besitzt Immobilien im Süden des Landes.

Clooney hatte zuletzt offen darüber gesprochen, warum er das Leben außerhalb der USA schätzt. Gegenüber ‚Esquire‘ sagte er: „Ich hatte Angst davor, Kinder in Los Angeles großzuziehen.“ Das Leben auf einem Bauernhof in Frankreich biete seinen Kindern deutlich mehr Normalität. „Sie sitzen nicht nur an iPads, sie essen mit Erwachsenen zu Abend und bringen ihr Geschirr weg“, erklärte er.

Besonders wichtig sei ihm der entspannte Umgang mit Prominenz. „In Frankreich ist es den Leuten ziemlich egal, ob du berühmt bist“, sagte Clooney. Er wolle nicht, dass seine Kinder ständig von Paparazzi verfolgt oder mit anderen Prominentenkindern verglichen würden.

Trotz der neuen Staatsbürgerschaft räumte Clooney ein, sprachlich noch Nachholbedarf zu haben. „Ich liebe die französische Kultur und Sprache – auch wenn ich nach 400 Tagen Unterricht immer noch schlecht darin bin“, sagte er lachend.

Neben ihren Anwesen in Frankreich besitzt die Familie auch Immobilien am Comer See, in England, New York und Kentucky.