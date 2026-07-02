Film Josh Gad übernimmt bedeutende Rolle im ‚Ocean’s 11‘-Prequel

Josh Gad - Amazon MGM Studios - CinemaCon 2026 Presentation - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 18:00 Uhr

Josh Gad soll für das kommende Prequel zu 'Ocean's 11' verpflichtet worden sein.

Josh Gad wurde Berichten zufolge in Margot Robbies kommendem ‚Ocean’s 11‘-Prequel besetzt.

Der 45-jährige Schauspieler, der unter anderem durch ‚Die Eiskönigin‘ sowie als erster Darsteller des Elder Cunningham im Broadway-Musical ‚The Book of Mormon‘ bekannt wurde, stößt Berichten zufolge zum hochkarätig besetzten Ensemble des neuen Heist-Films von Margot Robbie und Regisseur sowie Co-Star Bradley Cooper dazu. Wie ‚Variety‘ berichtet, verrieten Insider, dass Gad eine „bedeutende Rolle“ in dem Film übernommen habe.

Erst kürzlich wurde Gad für das Prequel ‚Space Balls: The New One‘ sowie die Animationsfortsetzungen von ‚Angry Birds‘ und ‚Frozen‘ verpflichtet. Darüber hinaus wird er gemeinsam mit Ariana Grande in der Verfilmung von ‚Oh, The Places You’ll Go!‘ zu sehen sein und hat seinen umfassenden Fernsehvertrag mit 20th Century Television verlängert.

Über die Handlung des ‚Ocean’s 11‘-Prequels ist bislang nur wenig bekannt. Anfang des Jahres gab Margot Robbie jedoch einen kleinen Vorgeschmack. Während der CinemaCon-Präsentation des Studios sagte sie: „Noch bevor Danny Ocean jemals einen Fuß nach Las Vegas setzte, brachten ihm zwei Genies alles bei, was er wusste – seine Eltern. Sie werden sie in ihren besten Jahren erleben, wie sie in unserem neuen Film beim Großen Preis von Monaco 1962 einen spektakulären Raubüberfall durchführen.“

Margot Robbie und Bradley Cooper werden die Hauptrollen übernehmen und Cooper schrieb das Drehbuch und wird außerdem Regie führen. Der Film soll im Juni 2027 in die Kinos kommen. Ursprünglich war Lee Isaac Chung als Regisseur vorgesehen. Er verließ das Projekt jedoch im März aufgrund „kreativer Differenzen“. Ein Sprecher von Warner Bros. erklärte: „Es handelt sich um eine einvernehmliche Trennung aufgrund kreativer Differenzen.“

Warner Bros. und LuckyChap ergänzten in einer gemeinsamen Erklärung: „Lee Isaac ist ein außergewöhnliches Filmtalent. Seine Vision und seine Zusammenarbeit waren für Warner Bros. und LuckyChap während des gesamten Projekts von unschätzbarem Wert. Die Zusammenarbeit mit ihm hat unsere Vorfreude auf zukünftige gemeinsame Projekte sogar noch verstärkt.“

George Clooney, der in der ursprünglichen Trilogie Danny Ocean spielte, erklärte bereits zuvor, dass er sich darauf freue, das Prequel „als Fan“ anzusehen. Gleichzeitig betonte er jedoch, dass er in die kreative Gestaltung des Films nicht eingebunden sei. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte er: „Sie werden meine Eltern spielen. Sie sind alle unglaublich talentiert und werden das großartig hinbekommen. Ich darf einfach als Fan ins Kino gehen und den Film genießen.“