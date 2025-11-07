Stars George Clooney erinnert sich an Zeit bei ‚The Golden Girls‘

07.11.2025

George Clooney hat Bea Arthur dafür gelobt, dass sie ihn „mehr als jeder andere“ zum Lachen brachte.

Der 64-jährige Schauspieler hatte 1987 in ‚The Golden Girls‘ einen Gastauftritt als Detective Bobby Hopkins und erinnerte sich besonders an die verstorbene Schauspielerin – die 2009 im Alter von 89 Jahren starb.

In einem Trailer zur Sonderausgabe ‚The Golden Girls: 40 Years of Laughter and Friendship‘ der ABC-Sendung ’20/20′, der exklusiv von ‚People Magazine‘ veröffentlicht wurde, beginnt George mit den Worten: „The Golden Girls!“ Darauf fragt Sheryl Lee Ralph: „Wer war kein Fan von The Golden Girls?“ Während Archivaufnahmen von Betty White, Rue McClanahan und Bea Arthur als Rose Nylund, Blanche Devereaux und Dorothy Zbornak gezeigt werden, loben George und Sheryl insbesondere Bea als eine der „zugänglichsten Figuren“ der Serie. Als ein Ausschnitt seines eigenen Auftritts eingeblendet wird, sagte George: „Sie brachte mich mehr zum Lachen als jeder andere.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der ‚Wolfs‘-Star Bea Arthur lobte. „Bea Arthur war die witzigste Person der Welt. Alle waren urkomisch, aber Bea Arthur brachte mich wirklich zum Lachen. Sie war unanständig, unanständig witzig. Unanständig, aber großartig“, sagte er 2022 in der ‚Drew Barrymore Show‘. „Diese Frauen konnten Dinge sagen, die sie mit 30 Jahren niemals im Fernsehen hätten sagen dürfen. Aber sie durften alles – und sie kamen damit durch. Es hat so viel Spaß gemacht. Das war eine unglaublich lustige Show, an der man arbeiten konnte.“

‚The Golden Girls‘ lief sieben Staffeln lang, von 1985 bis 1992, und feierte im September 40 Jahre seit der Erstausstrahlung auf NBC. Die Serie erhielt im Laufe der Jahre ganze 86 Emmy-Nominierungen.