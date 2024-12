Er verkörperte Bruiser George Clooney trauert um „Ocean’s Eleven“-Co-Star Scott L. Schwartz

George Clooney hat sich von der "sanften Seele" Scott L. Schwartz verabschiedet. (jom/spot)

SpotOn News | 04.12.2024, 13:42 Uhr

"Ocean's Eleven"-Darsteller Scott L. Schwartz ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Co-Star George Clooney hat in einem Statement rührend Abschied genommen.

Schauspieler, Ex-Wrestler und Stuntman Scott L. Schwartz ist tot. Wie seine Ehefrau dem "Hollywood Reporter" bestätigte, starb er am 26. November in seinem Haus in Covington, Louisiana, an Herzversagen. Er wurde 65 Jahre alt.

"Diejenigen, die Scott persönlich kannten, verbanden ihn mit einer fröhlichen, lebensfrohen Person, einem starken, liebevollen Menschen, einem Feinschmecker und einem Reiseliebhaber", erklärte ein Vertreter des verstorbenen Schauspielers in einem Statement, das "Variety" vorliegt. "Scott liebte das Leben und jeden, den er auf seinem Weg traf. Wenn er nicht gerade schauspielerte, wrestelte oder Witze erzählte, verbrachte er seine Zeit damit, krebskranke Kinder in Kinderkrankenhäusern zu besuchen."

"Er war eine sanfte Seele"

Anfang der 1990er-Jahre übernahm Scott L. Schwartz erste Schauspielrollen, bekannt wurde er vor allem durch Steven Soderberghs (61) "Ocean's"-Filmtrilogie. In "Ocean's Eleven" (2001), "Ocean's Twelve" (2004) und "Ocean's Thirteen" (2007) spielte er den starken Mann Bruiser, der unter anderem vorgab, George Clooneys (53) Danny Ocean hinter verschlossenen Türen zu verprügeln.

George Clooney hat bereits auf die traurige Nachricht vom Tod seines Co-Stars reagiert. "Es tut mir leid zu hören, dass Scott von uns gegangen ist", sagte Clooney laut "Variety" in einem Statement. "Wir haben drei Filme zusammen gedreht und ich bin noch nie so sanft geschlagen worden. Er war eine sanfte Seele und wir werden ihn sehr vermissen."

Scott L. Schwartz, der durch seine Körpergröße von über 2 Meter auffiel, war in über 100 Produktionen zu sehen, darunter auch "Starsky & Hutch" oder "Spider-Man". Als professioneller Wrestler gab er 1979 als "Giant David" sein Debüt, bevor er später den Weg nach Hollywood als Stuntman und Schauspieler einschlug. Er hinterlässt seine Ehefrau und seine beiden Kinder.