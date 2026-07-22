Musik George Michael und Elton John bald mit gemeinsamem Duett?

George Michael and Elton John in Santa Barbara - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 11:00 Uhr

Der Cousin und ehemalige Manager von George Michael hat verraten, dass möglicherweise ein Duett zwischen dem verstorbenen Sänger und Elton John veröffentlicht wird.

Der ehemalige Manager von George Michael hofft, ein bislang nicht fertiggestelltes Duett des verstorbenen Sängers mit Elton John veröffentlichen zu können.

Der ‚Careless Whisper‘-Interpret, der im Dezember 2016 starb, hatte gemeinsam mit dem ‚Candle in the Wind‘-Sänger an einem Song mit dem Titel ‚This Kind Of Love‘ gearbeitet. Nun hofft Andros Georgiou, die Erlaubnis zu erhalten, die Stimmen der beiden Musiklegenden zusammenzuführen und die Single fertigzustellen. Andros hat den Film ‚Trojan Souls‘ über die Entstehung von Georges gleichnamigem Album gedreht, der derzeit online verfügbar ist.

Andros, der außerdem Georges Cousin war, sagte der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Elton kam dazu, um einen Song namens ‚This Kind Of Love‘ aufzunehmen. Ich habe ein unglaubliches Interview mit Elton geführt, das noch niemand gesehen hat. Ich bewahre es für den Moment auf, wenn der Film von einem Streamingdienst wie Apple übernommen wird.“ Andros zufolge habe Elton gesagt, er würde für den ehemaligen Wham!-Sänger „alles“ tun. Er zitierte die Musik-Ikone mit den Worten: „Ich weiß, dass er mit 21 den Ivor Novello Award bekommen hat, und das hatte vor ihm noch niemand geschafft. Als ich den Anruf bekam, habe ich, bevor überhaupt etwas gesagt wurde, Ja gesagt.“

Andros habe getrennte Aufnahmen des Songs von George und Elton. „Der Traum wäre also, daraus einen weiteren Track zu machen. Ich müsste Elton um seine Erlaubnis bitten, die Stimmen zusammenzufügen“, erklärte er. „Ich bin sicher, Elton würde Ja sagen, weil er von dem Song überwältigt war und George sehr unterstützt hat.“

Elton hatte zuvor bereits mit George an einer neu aufgenommenen Version seines Liedes ‚Don’t Let the Sun Go Down on Me‘ gearbeitet. Die beiden hatten den Song 1985 bei Live Aid gemeinsam gesungen. Die neue Version erreichte Anfang der 1990er-Jahre Platz eins der britischen Charts und Platz zwei in den USA.

Nach Georges Tod würdigte Elton den ‚A Different Corner‘-Sänger öffentlich und bezeichnete ihn als den „freundlichsten und großzügigsten Menschen“. In einem Radiointerview sagte er: „Ich wollte ihm in der Sendung eine kleine Würdigung widmen, denn er war nicht nur ein guter Freund, sondern wahrscheinlich einer der brillantesten Songwriter, die dieses Land je hervorgebracht hat, und sicherlich einer der besten Sänger überhaupt. Einer der besten der Welt …“