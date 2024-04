Film George Miller: Er hat großen Respekt vor dieser Kollegin

George Miller - May 2022 - Famous - Cannes Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 08:00 Uhr

George Miller hat die „mystischen“ Qualitäten der ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘-Darstellerin Anya Taylor-Joy gelobt.

Der 79-jährige Filmemacher hat bei dem postapokalyptischen Action-Prequel-Streifen Regie geführt und war der Meinung, dass Anya alle richtigen Eigenschaften hatte, um eine junge Imperator Furiosa zu spielen, nachdem er ihre Leistung in dem Film ‚Last Night in Soho‘ gesehen hatte.

Auf der CinemaCon in Las Vegas am Montag (8. April) sagte der Filmemacher: „Sie hat etwas Mystisches an sich und doch gibt es eine Zugänglichkeit. Ich habe gelernt, dass sie jemand ist, der sehr, sehr diszipliniert ist, obwohl sie noch sehr jung ist. Sie war Balletttänzerin.“ Charlize Theron, die Furiosa im Film ‚Mad Max: Fury Road‘ spielte, war ebenfalls eine Balletttänzerin. „Ich verstehe sowohl die körperliche als auch die emotionale Disziplin, die sie haben. All das führte dazu, dass Anya in ‚Furiosa‘ war.“

Chris Hemsworth verkörpert in dem Film Warlord Dementus und George beschrieb seinen australischen Landsmann als „den kompletten Artikel“. Er erklärte: „Ich kannte die Figur, aber ich dachte nie an Chris, bis wir uns trafen und wir sprachen und mir klar wurde, dass er jemand war, der viel mehr Dimensionen hatte, als ich anfangs gedacht hatte. Ich meine, für mich ist er, wie man in Australien sagt, der komplette Artikel. Er ist jemand, der in jeder Hinsicht vorbildlich ist. Er hat sehr gut auf das Material reagiert.“ ‚Furiosa‘ ist der fünfte Film der ‚Mad Max‘-Reihe, die 1979 begann, und George gestand, dass er die Serie „sehr süchtig machend“ findet.