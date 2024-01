Stars Georgia May Jagger kann sehr schüchtern sein

Georgia May Jagger - BRIT Awards 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.01.2024, 15:34 Uhr

Das 31-jährige Model ist privat nicht so selbstbewusst wie auf dem Laufsteg.

Georgia May Jagger ist privat eher schüchtern.

Das 31-jährige Model ist die Tochter von Rolling-Stones-Legende Mick Jagger und Supermodel Jerry Hall. Obwohl sie auf den Laufstegen der Modewelt stets überaus selbstbewusst rüberkommt, ist Georgia eigentlich eher zurückhaltend. Das verriet sie jetzt in einem neuen Interview mit dem Magazin ‚Grazia‘. „Die letzte Sache, die die Leute über mich erraten würden, ist, dass ich ziemlich schüchtern sein kann.“ Glücklicherweise kann sich die Fashionista immer auf die Unterstützung ihrer Freunde verlassen — besonders in hektischen Situationen. Georgia erzählt weiter: „Ich glaube, ich war zuletzt ein wenig gestresst und dann erinnerte mich ein Freund daran, dass das Leben schnell vorbei ist und ich nicht vergessen soll, Spaß zu haben.“

Lange Zeit habe sie große Angst davor gehabt, vor größeren Gruppen zu sprechen. Deshalb habe sie sich zuletzt des Öfteren mit dieser Phobie konfrontiert. Bereits im vergangenen Jahr berichtete Jagger dazu im Gespräch mit ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich versuche besser in den Dingen zu werden, die mir Angst machen. Ich hatte immer schreckliche Angst vor öffentlichen Reden. Das bereitete mir regelrechte Panik, aber dieses Jahr hatte ich die Möglichkeit, bei den BRITs einen Award zu vergeben und ich dachte mir: Ich mache das einfach.“