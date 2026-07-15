Stars Gerichtsdokumente enthüllen Lil Waynes ungewöhnliche Anforderungen an seine Assistenten

Lil Wayne ESPY Awards - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2026, 18:00 Uhr

Lil Wayne, mit bürgerlichem Namen Dwayne Carter, wird von seinem ehemaligen Assistenten Andrew Williams verklagt, der behauptet, der Rapper habe ihn 2022 an Bord eines Privatjets angegriffen.

Im Zuge des Rechtsstreits sind nun ungewöhnliche Anforderungen bekannt geworden, die Lil Wayne an seine persönlichen Assistenten stellt.

Wayne, der mit bürgerlichem Namen Dwayne Carter heißt, wird von seinem ehemaligen Assistenten Andrew Williams verklagt, der behauptet, der Rapper habe ihn 2022 in einem Privatjet angegriffen. Williams‘ Stellenbeschreibung wird von den Anwälten als Beweismittel verwendet und gewährt Fans des Musikers einen seltenen Einblick in dessen Erwartungen an seine Mitarbeiter.

Einige Anforderungen entsprechen dem, was man von einem persönlichen Assistenten eines Prominenten erwarten würde – etwa die Verpflichtung, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben und in persönlichen Angelegenheiten „diskret“ zu bleiben. Wie aus den TMZ vorliegenden Unterlagen hervorgeht, soll der Assistent außerdem Waynes Gepäck für Reisen packen, dafür sorgen, dass sein Tagesablauf reibungslos funktioniert, und ihn jederzeit auf Reisen begleiten. Bewerber sollen „selbstständig arbeiten“, eine „positive Einstellung“ mitbringen und gerne mit Kindern sowie Hunden umgehen. Außerdem müssen Assistenten 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erreichbar sein und jederzeit ans Telefon gehen können. Sie sollen außerdem „psychisch stabil“ sein, unter Druck arbeiten können und „mit dem schnelllebigen Lebensstil Schritt halten, ohne sich persönlich darauf einzulassen“.

Zu den ungewöhnlicheren Anforderungen gehört, dass der Assistent jederzeit fertig gedrehte Joints bereithalten und Nachschub besorgen soll, sobald Wayne seine bevorzugten Blättchen aufgebraucht hat. Zudem soll der Assistent körperlich stark genug sein, um Taschen zu tragen, und über eine „angenehme persönliche Hygiene“ verfügen.

Williams verklagt Wayne mit der Behauptung, der ‚Lollipop‘-Rapper habe ihn an Bord eines Privatjets angegriffen, als er versucht habe, einen Streit zwischen Wayne und dem Piloten zu schlichten. Er behauptet, Wayne habe ihm dabei mit einer geballten Faust ins Gesicht geschlagen. In der Klageschrift heißt es: „Die Kombination aus einer geballten Faust sowie den zahlreichen Ringen und dem großen Schmuck, den [Wayne] an den Händen trug, verursachte [Andrew] erhebliche Verletzungen. Als unmittelbare und direkte Folge des Angriffs und Fehlverhaltens von [Wayne] erlitt [Andrew] emotionale und körperliche Schäden und leidet bis heute darunter. Zudem entstanden ihm allgemeine und besondere Schäden, darunter medizinische Kosten, deren Höhe im Prozess festgestellt werden soll.“

Wayne weist sämtliche Vorwürfe zurück und erklärt, er habe in Notwehr gehandelt.