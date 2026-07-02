Musik Lil Wayne entschuldigt sich, nachdem er sein eigenes Konzert sausen ließ

Lil Wayne - House of Blues in Dallas, Texas on Wednesday May 3, 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2026, 11:00 Uhr

Der Rapper sollte eigentlich am Dienstag in Bangor im US-Bundesstaat Maine auftreten, doch er ließ das Konzert einfach ausfallen.

Lil Wayne hat sich entschuldigt, nachdem er bei seinem eigenen Konzert nicht aufgetaucht ist.

Der Rapper sollte den erweiterten Teil seiner Tour ’20 Years of Carter Classic‘ eröffnen, die an eine erfolgreiche Tournee im Jahr 2025 anknüpft. Doch Anfang dieser Woche sagte er den Auftakttermin in Bangor im US-Bundesstaat Maine faktisch ab, indem er nicht erschien. In seiner Instagram-Story schrieb der 43-Jährige am Mittwoch (1. Juli), einen Tag nach dem Konzert: „An meine Fans in Maine: Es tut mir so leid … Die Show wird auf den 28. Juli verschoben. Bitte behaltet eure Tickets, sie behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.“

Außerdem betonte Lil Wayne: „Ohne euch bin ich nichts. Ich kann es kaum erwarten, zurückzukommen und euch die Show zu geben, die ihr verdient.“ Er ergänzte, dass Ticketinhaber weitere Informationen per E-Mail erhalten würden. Bei dem Konzert am Dienstag (30. Juni) spielte Rapper 2 Chainz zunächst ein Vorprogramm im Maine Savings Amphitheater. Das Publikum wartete anschließend eine ganze Weile, bevor es um 23 Uhr erfuhr, dass Lil Wayne doch nicht auftreten würde. Damit war die Veranstaltung unmittelbar beendet. Eine offizielle Erklärung wurde nicht abgegeben.

Eine Besucherin, Rita Sack, bezeichnete den Abend als „die schlimmste Erfahrung überhaupt“. Gegenüber dem lokalen Sender Wabi klagte sie: „Wir sind über sechs Stunden gefahren, um hier zu sein.“ Sie hätte zumindest erwartet, dass Lil Wayne selbst kurz auf die Bühne komme würde, um sich bei den Fans zu entschuldigen. „Wir haben für Lil Wayne bezahlt. Das Mindeste, was du tun kannst, ist, für eine Minute herauszukommen und dich zu entschuldigen“, äußerte sie sich frustriert. Dabei gehe es nicht um Geld, sondern um Respekt gegenüber den Fans: „Verschwende einfach nicht die Zeit anderer.“

Ein anderer Fan, Makayla Sullivan, erklärte hingegen, sie stehe Lil Wayne weiterhin „bedingungslos“ bei. Nach ihrer Anreise aus Rhode Island scherzte Makayla, die sich das Gesicht des Rappers auf ihre Seite tätowieren ließ, gegenüber dem Sender: „Ich werde ihn am Freitag in New Hampshire sehen. Vielleicht taucht er dann ja auf!“