Folge 13 steht an „Germany’s next Topmodel“: Mit Hollywoodstar Thomas Kretschmann am Set In der nächsten Ausgabe der Castingshow „Germanys next Topmodel“ müssen die Kandidatinnen und Kandidaten schauspielerisches Talent beweisen. Hollywoodstar Thomas Kretschmann wird sie auf Herz und Nieren prüfen.