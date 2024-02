Die Modelsuche beginnt „Germany’s next Topmodel“: Heidi Klum trifft die männlichen Models

Heidi Klum lernt zum Auftakt der neuen Staffel männliche Kandidaten wie den 20-jährigen Felix kennen. (lau/spot)

SpotOn News | 16.02.2024, 00:23 Uhr

"Germany's next Topmodel" ist zurück auf ProSieben. In der ersten Sendung begrüßt Modelmama Heidi Klum zum ersten Mal auch männliche Models. Nicht alle schaffen es am Ende des großen Castings eine Runde weiter.

Die 19. Staffel von "Germany's next Topmodel" hat am Abend auf ProSieben begonnen (auch bei Joyn). Modelmama Heidi Klum (50) begrüßt bekanntermaßen in diesem Jahr erstmalig auch männliche Kandidaten in ihrer populären Castingshow. Los geht es am Donnerstagabend mit der finalen Auswahl der Models in Berlin. 10.000 Aspirantinnen und Aspiranten sollen sich zum offenen Casting eingefunden haben, 70 Kandidaten waren indes schon im Vorfeld von Klum vorselektiert worden – darunter auch der erste männliche Teilnehmer, Flugbegleiter Niklas, den Heidi kurzerhand während der Ausübung seiner Arbeit über den Wolken castete.

Grace und Felix schaffen es durchs offene Casting

In einem knallblauen Pailletten-Outfit nimmt die "Topmodel"-Chefin zunächst die Kandidatinnen und Kandidaten im offenen Casting genauer unter die Lupe – und zieht sogleich die in Syrien geborene Influencerin Grace (24) und den 20-jährigen Felix aus Passau heraus, die Klum jeweils mit ihrem Look und ihrer Energie begeistern können. Sie dürfen sich zu den bereits vorgecasteten Models im Backstage-Bereich gesellen, von denen viele ausgiebig über ihre Vorerfahrungen im Mode-Business Auskunft geben.

Besonders stechen hier die eineiigen Zwillinge Julian und Luka (24) aus Frankfurt hervor. Die Content-Creatoren sehen sich nicht nur zum Verwechseln ähnlich, sondern verbringen auch so gut wie jede freie Minute zusammen und betreiben gemeinsam eine Firma, wie sie in einem Einspielfilm berichten.

Modelmama Heidi will von Luka und Julian schließlich wissen, wer in ihren eigenen Augen besser aussieht. Galant verweisen die Brüder auf den jeweils anderen, während Heidi Klum erklärt: "Ich kann das ja sehr gut mit Zwillingen." Denn schließlich ist sie ja mit einem verheiratet.

Kandidat Aldin besitzt schon jede Menge "Topmodel"-Erfahrung

Selbstverständlich kann in der ersten "Germany's next Topmodel"-Folge nicht jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin weiterkommen. Für einige Kandidaten ist direkt Schluss. So studiert etwa die 19-jährige Luxemburgerin Pia "Luxus", was Heidi Klum sichtlich zu interessieren scheint. "Wie bitte, wo kann man denn das studieren?", fragt sie, die in diesem Studienfach eher über praktische Erfahrungen verfügt. Doch trotz des ausgefallenen Karrierewegs reicht es für Pia leider nicht zur nächsten Runde.

Weiter kommt hingegen Kandidat Aldin (22), der schon reichlich "Topmodel"-Erfahrung besitzt. Der 22-Jährige modelt nicht nur seit vielen Jahren erfolgreich, sondern belegte bei "Switzerland's next Topmodel", der Schweizer Ausgabe der Sendung, in der Vergangenheit einen respektablen dritten Platz. Umso mehr freut er sich nun, dass auch in Deutschland männliche Models an der beliebten Castingshow teilnehmen können.

Auch der 33-jährige Hair- und Make-up-Artist Pitzi (33), der schon aus der Dating-Show "Charming Boys" bekannt ist, zieht problemlos in die nächste Runde ein. Er begeistert Modelmama Klum nicht nur mit seinem Look und seiner Persönlichkeit, sondern auch mit raffinierten, kaum zu erkennenden Hair-Extensions. Für ihn geht es ebenso eine Runde weiter wie für die eingangs bereits erwähnten Grace und Felix.

Sie alle kämpfen auch in den folgenden Wochen um den Titel "Germany's next Topmodel" 2024, wobei es dieses Mal zwei Gewinner der Staffel geben wird: einen männlichen und einen weiblichen. Beide dürfen sich über die Siegprämie von 100.000 Euro freuen, und landen auf dem Cover von "Harper's Bazaar". Der männliche Sieger der "GNTM"-Staffel wird damit übrigens Geschichte schreiben, denn noch nie schaffte es ein Mann auf das Cover der Modezeitschrift. "Germany's next Topmodel" läuft immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben.