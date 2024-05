Spekulationen über Krise Gerüchteküche brodelt: Was ist los bei Ben Affleck und Jennifer Lopez?

Ben Affleck und Jennifer Lopez bei einem gemeinsamen Auftritt. (hub/spot)

SpotOn News | 17.05.2024, 11:18 Uhr

Ben Affleck und Jennifer Lopez haben sich seit einem Monat nicht mehr gemeinsam in der Öffentlichkeit gezeigt. Die Gerüchte um eine angebliche Krise haben aber noch andere Gründe.

Ben Affleck (51) und Jennifer Lopez (54) sind seit 47 Tagen nicht mehr öffentlich zusammen fotografiert worden. Das hat das "People"-Magazin nun nachgerechnet und heizt damit die Gerüchteküche an. In verschiedenen Medienberichten wird über angebliche Spannungen in der Ehe der Hollywoodstars spekuliert. Zuletzt wurden Affleck und Lopez laut "People" am 30. März händchenhaltend in New York City fotografiert.

Beide haben allerdings auch einen vollen Terminkalender: Die Schauspielerin und Sängerin verbrachte im April und Anfang Mai demnach Zeit in New York, um für ihren kommenden Netflix-Film "Atlas" zu werben und sich auf die Met Gala 2024 vorzubereiten. Ben Affleck begleitete sie zu der Veranstaltung nicht.

Außerdem steht Lopez dem Bericht zufolge gerade für den Film "Kiss of the Spiderwoman" vor der Kamera. Affleck dreht unterdessen "The Accountant 2" und nahm am 5. Mai alleine am Live-Event "The Greatest Roast of All Time: Tom Brady" teil.

Beide tragen weiterhin ihre Eheringe

Andere Beobachter weisen neben den fehlenden gemeinsamen Bildern in den vergangenen Wochen aber noch auf ein weiteres Detail hin. So soll Jennifer Lopez laut "Daily Mail" einen Instagram-Post über "zerbrochene Beziehungen" geliked haben. Das Blatt berichtet allerdings gleichzeitig, dass die Sängerin am Donnerstag (16. Mai) in Los Angeles bei der Ankunft in einem Tanzstudio mit ihrem Ehering gesichtet wurde.

Auch Ben Affleck wurde laut "TMZ" von Paparazzi mit Ehering fotografiert, offenbar aber, als er aus einem Haus in Brentwood kam, in dem er dem Bericht zufolge angeblich beim Kommen und Gehen ohne seine Frau gesichtet worden sein soll.

Das Hollywood-Paar, das von 2002 bis 2004 schon einmal zusammen war, gab seiner Liebe 2021 eine neue Chance. Im darauffolgenden Juli heirateten Lopez und Affleck in Las Vegas und feierten wenige Wochen später noch einmal mit prominenten Freunden. Über die aktuellen Gerüchte haben sich die beiden Stars bisher nicht geäußert.