"Wir wissen, dass wir zusammengehören" „Geschwister-Ding“ zwischen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf

Eingepieltes Duo: Joko Winterscheidt (l.) und Klaas Heufer-Umlauf bei "Joko und Klaas gegen ProSieben". (smi/spot)

SpotOn News | 01.03.2024, 12:58 Uhr

Seit fast 15 Jahren stehen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nun schon gemeinsam vor der Kamera, aktuell bei "Wer stiehlt mir die Show?". Ihr Verhältnis beschreiben die beiden Entertainer mittlerweile als "Geschwister-Ding". Sie freuen sich immer noch aufeinander.

In der aktuellen Staffel von Joko Winterscheidts (45) Sendung "Wer stiehlt mir die Show?" ist Klaas Heufer-Umlauf (40) einer der Kandidaten. Das bewährte ProSieben-Duo, das 2009 erstmals zusammenarbeitete, kann einfach nicht ohneeinander. Auch wenn sie derzeit nicht mehr so oft aufeinander hängen wie in Zeiten, als sie gemeinsam tägliche Shows moderierten.

Im Doppelinterview mit der "Apotheken Umschau" bezeichnete Heufer-Umlauf ihr aktuelles Verhältnis als "Geschwister-Ding". Denn mit Brüdern und Schwestern habe "man oft ganz viel zu tun und manchmal ganz wenig". Und wenn man sich dann sehe, falle man "sofort in alte Rollen", so der Moderator. Und: "Wenn ­einer Ärger kriegt, dann waren's beide".

"Wir wissen, dass wir zusammengehören. Ob wir wollen oder nicht"

Laut Joko Winterscheidt mussten er und seine "Work-Wife" Heufer-Umlauf früher ihre Beziehung mehr pflegen: "Weil sie noch nicht so selbstverständlich war". Mittlerweile wissen beide, dass sie "zusammengehören": "Ob wir wollen oder nicht."

Früher hatte das Duo laut Winterscheidt den "Bogen überspannt", was ihre Nähe betrifft. "Als wir noch eine gemeinsame wöchentliche Sendung hatten zum Beispiel, da habe ich ihn acht Tage die Woche gesehen", verriet er. Nun hätten sie eine "getrennte Haushaltsführung".

Sie freuen sich immer noch aufeinander

Klaas Heufer-Umlauf begrüßt die neue Distanz. "Man muss auch in einer langen Beziehung mal Phasen haben, in denen man sich nicht sieht", sagte er: "Dann sind die hohen Feiertage, an denen wir etwas zusammen machen, umso besser." Auch nach all den Jahren freuen sie sich immer noch aufeinander, bekräftigte der "Late Night Berlin"-Moderator.

2009 standen Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf für "MTV Home" erstmals gemeinsam vor der Kamera. 2011 wechselten sie zu ZDFneo, ihre gemeinsame Show lief mit fast identischem Konzept unter dem Titel "neoParadise" weiter. 2012 bekämpften sich die Freunde in "Das Duell um die Welt" erstmals in der Primetime bei ProSieben. Beim Privatsender führten sie ihr bewährtes wöchentliches Format unter dem Titel "Circus HalliGalli" fort.

Mittlerweile sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auch solo erfolgreich, eben mit "Wer stiehlt mir die Show?" und "Late Night Berlin". Bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" kommen sie weiter regelmäßig im Studio zum Familientreffen zusammen.