Stars Jimi Blue Ochsenknecht bleibt in Haft – das war die Skandalrechnung, die Yeliz für ihn bezahlte Der Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (33) bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Der Sohn von Uwe Ochsenknecht wurde am Mittwoch (25. Juni) nach der Landung am Hamburger Flughafen festgenommen. Der Grund: ein internationaler Haftbefehl wegen Betrugs – ausgestellt von den österreichischen Behörden. Dort wird gegen den 33-Jährigen ermittelt, weil er eine mehrtägige Feier in einem […]