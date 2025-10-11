Stars Gigi Hadid: ‚Die Welt ist so hart zu Mädchen‘

Gigi Hadid at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.10.2025, 14:05 Uhr

Gigi Hadid sagt, die Welt sei so hart zu Mädchen, als sie auf ihre beachtliche Karriere zurückblickt.

Das 30-jährige Model machte diese Aussage, als sie über ihren ersten Auftritt bei der ‚Victoria’s Secret Fashion Show‘ reflektierte. Sie sagte, sie fühle sich „so glücklich“, ein Jahrzehnt später auf den Laufsteg zurückzukehren, und sei stolz darauf, wie weit sie selbst und die Modeindustrie gekommen seien.

Gigi machte diese Aussagen in einem neuen Video, das die Dessousmarke am Freitag (10. Oktober) teilte, während sie auch ankündigte, dass sie in diesem Jahr wieder bei der ‚Victoria’s Secret Fashion Show‘ dabei sein werde. In dem Clip blickt Gigi auf ihr Debüt 2015 zurück, nachdem sie mehrere erfolglose Vorsprechen gehabt hatte. Sie sagte: „Ich glaube, ich habe zwei oder drei Mal vorgesprochen, bevor ich genommen wurde, also könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe, als ich meine erste Show bekam.“ Emotional fügte sie über ihr jüngeres Ich hinzu: „Ich bin einfach so glücklich für sie. Sie wollte es so sehr … Ich sehe mir Fotos aus dieser Zeit an, und die Welt war so hart zu ihr – und nicht nur zu mir, sie ist hart zu Mädchen.“ Sie fuhr fort: „Und dann schaut man sich die Bilder an und denkt: ‚Ich war großartig.‘ Das war eine tolle Zeit.“

Gigi fügte hinzu, der ‚Victoria’s Secret‘-Laufsteg lasse ihr „Herz immer noch sehr schnell schlagen“, und fügte hinzu: „Ich fühle die Verantwortung, mein Bestes zu geben für das riesige Team, das hinter dieser Show steht.“ Gigis erster Auftritt 2015 markierte einen Wendepunkt in ihrer Karriere.