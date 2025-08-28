Stars Gigi Hadid und Bradley Cooper sind auf einer Wellenlänge

Gigi Hadid at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Stars sind noch immer glücklich in ihrer Beziehung und haben ähnliche Vorstellungen von der Zukunft.

Gigi Hadid und Bradley Cooper sind sich „einig darüber, was sie langfristig wollen“.

Das 30-jährige Model ist seit zwei Jahren mit dem 50-jährigen Schauspieler liiert. Die prominenten Turteltauben sind glücklich mit der Richtung, in die sich ihre Beziehung entwickelt. Ein Insider plauderte gegenüber ‚People‘ aus: „Sie haben darüber gesprochen, ihre Leben stärker miteinander zu verbinden, aber sie drängen nicht. Sie sind sich einig darüber, was sie langfristig wollen, und lassen es ganz natürlich geschehen.“

Das Paar soll sich derzeit „an einem großartigen Punkt“ seiner Beziehung befinden. „Ihre Terminkalender sind voll, aber sie haben einen Rhythmus gefunden, der für sie und die Kinder funktioniert. Khai und Lea sehen sich ständig und verstehen sich sehr gut, was alles viel einfacher macht.“

Bradley – der mit seiner Ex-Partnerin Irina Shayk die achtjährige Tochter Lea hat – passe „sehr gut in Gigis Familien- und Freundeskreis“. Der Vertraute erklärte: „Jeder sieht, wie glücklich und entspannt sie mit ihm ist. Vor allem Yolanda [Hadid] bemerkt, wie wohl sich Gigi fühlt, wenn Bradley in der Nähe ist.“

Trotzdem wollen Gigi – die mit Ex-One Direction-Star Zayn Malik die vierjährige Tochter Khai hat – und Bradley nichts überstürzen. „Sie haben es nicht eilig, aber das, was sie haben, ist solide. Selbst bei all der Arbeit nehmen sie sich immer Zeit füreinander. Sie mögen es, die Dinge einfach zu halten“, erzählte der Insider. „Mal sind es Abende beim gemeinsamen Kochen zu Hause, mal Zeit mit den Kindern oder Abende mit engen Freunden.“